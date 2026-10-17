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Podvodna pećina Vrelo kod Skoplja postala je najdublja istražena podvodna pećina na svetu pošto je međunarodni tim speleo-ronilaca dostigao u njoj dubinu od 338 metara, objavio je danas Speleoronilački klub "Vrelo".Kako se navodi u saopštenju tog skopskog kluba, u speleoronilačkoj ekspediciji "Vrelo 2026" postavljena su tri svetska rekorda, a ;podvodna pećina Vrelo u kanonu Matka, na reci Treska, zauzela je prvo mesto na svetskoj listi ispred lokaliteta Fon Estramar u Francuskoj i Elefante Bjanko u Italiji.

Ističe se da je, u periodu od 10. do 17. oktobra, međunarodni tim od 15 ronilaca iz Severne Makedonije, Poljske i Italije uspeo da istraži pećinu Vrelo do rekordnih 338 metara, što je 51 metar dublje od prethodno istražene dubine - 287 metara.

"Postavljeni su svetski rekordi u tri kategorije: najdublja pećina koju je čovek istraživao, najdublje ronjenje u pećini i najdublje ronjenje u otvorenoj vodi", navodi se u saopštenju skopskog speleo-ronilačkog kluba.

Rekordno ronjenje izveo je poljski speleo-ronilac Bartlomej Pitala, a cela operacija je trajala devet sati. Njegov bezbedan povratak pratilo je 12 ronilaca raspoređenih na različitim dubinama u pećini, dok je na površini bio angažovan koordinacioni tim sa medicinskom i spasilačkom podrškom.

Foto: Printskrin You Tube

Tokom ovih devet sati, u pripravnosti su bili hiperbarična komora sa specijalizovanim osobljem za lečenje dekompresione bolesti, helikopterska jedinica policije i ronilački timovi specijalne anti-terorističke jedinice "Tiger" sa gliserima i specijalizovanim transportnim vozilima, kao i vozilo hitne pomoći.

Foto: Printskrin You Tube

Za potrebe ekspedicije, makedonski tim je samostalno konstruisao i instalirao podvodnu vazdušnu komoru - habitat, na dubini od osam do devet metara i oko 130 metara od ulaza u pećinu. Komora je služila kao mesto za boravak ronilaca tokom dugih procedura dekompresije.

Do sada je Vrelo rangirana kao treća najdublja istražena podvodna pećina na svetu, dostižući 287 metara. Sa novoizmerenom dubinom od 338 metara, pećina na reci Treska, u kanjonu Matka, zauzima prvo mesto na svetskoj listi podvodnih pećinskih sistema, ispred Fon Estramara u Francuskoj (312 metara) i Elefante Bjanka u Italiji (292 metra).