Slušaj vest

Podgoričanka Milica Pantović uhapšena je sinoć zbog sumnje da je pretnjama ugrozila bezbednost advokata Velibora Markovića, koji zastupa njenog bivšeg supruga Rajka Pantovića i članove njegove porodice, potvrđeno je "Vijestima" iz više izvora, kao i od samog Markovića.

Prema njegovim rečima, prijava je potkrepljena glasovnim porukama koje je Pantović slala bivšem suprugu, a u kojima je iznela pretnje na račun njegovog advokata.

"Što se tiče tvog advokata, znaš kako će da prođe. Život ću da posvetim da tog čoveka stavim tamo gde mu je mesto. Znači, ti više nisi prioritet, ni tvoja sestra Biljana. Sada je prioritet advokat, pa Biljana, pa ti", navela je Pantović u jednoj od poruka, tvrdi Marković.

Advokat je rekao da je ona u istoj poruci, pre tih reči, navela da ima "oružje i moć" i da će se na taj način obračunati s njim.

Advokat tvrdi da strahuje za bezbednost porodice

"Ukazao sam policiji da imam četvoro dece, od kojih je troje maloletno i živi u Podgorici, kao i da mi je pre desetak godina zapaljen automobil, na podstrekavanje osobe koja je izgubila spor protiv stranke koju sam zastupao. Tako da moramo da se osećamo ugroženo zbog navedenih pretnji, koje se odnose na mene i moju porodicu", rekao je Marković.

Objasnio je da Rajka Pantovića, njegovu sestru Biljanu i njihovog oca zastupa u više sporova protiv Milice Pantović, iz oblasti porodičnih i imovinskopravnih odnosa.

Smatra da je upravo njegovo angažovanje u tim postupcima razlog njenog animoziteta i pretnji na njegov račun, dodajući da očekuje uspeh u tim sporovima.

"Očigledno je to razlog njenog animoziteta i iznetih pretnji na moj račun, jer je očigledno da ću u svim tim sporovima uspeti", kazao je on.

Osumnjičena provela noć u policiji

Marković je rekao da je ovo prva prijava koju je podneo protiv nje, dodajući da je Pantović provela noć u policiji i da se danas očekuje njeno saslušanje u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Ona je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Marković je upozorio da će svaku narednu pretnju prijaviti nadležnim organima.