HRVATI POLUDELI ZBOG RUSKE ZASTAVE NA BMW! Nemac vozio auto-putem kod Slavonskog Broda, policija ga zaustavila, ono što su uradili ostavilo ga je u šoku (VIDEO)
- Policija je na A3 kod Slavonskog Broda zaustavila 45-godišnjeg Nemca u BMW-u sa nemačkim tablicama, zbog ruske zastave na haubi i drugih neprimerenih obeležja.
- Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira, a izrečena mu je kazna od 700 evra koju je odmah platio.
Policija je u četvrtak oko 11.30 časova na auto-putu A3 kod Slavonskog Broda zaustavila 45-godišnjeg nemačkog državljanina koji je upravljao crnim BMW-om sa nemačkim registarskim tablicama. Vozilo je zaustavljeno zbog neprimerenih obeležja kojima je bilo ukrašeno.
Automobil, koji je prethodno primećen i na području Slavonskog Broda, na haubi je imao istaknutu rusku zastavu. Na staklima su se nalazile različite nalepnice, dok je na suvozačevim vratima bio prikazan krst.
Vozač kažnjen sa 700 evra
Policijska uprava brodsko-posavska potvrdila je da je protiv vozača pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira.
Izrečena mu je novčana kazna od 700 evra, koju je odmah platio na mestu prekršaja.
"Dana 15. oktobra, oko 11.30 časova, na auto-putu A3 u blizini Slavonskog Broda kontrolisan je putnički automobil kojim je upravljao 45-godišnji nemački državljanin. Na automobilu je, na vidljivom mestu, istakao simbol u obliku nalepnice zastave strane države, kao i crtež neprimerenog sadržaja, čime je narušio javni red i mir, odnosno uvredio osećanja građana", saopštila je policija.
Iz policije su dodali da je prekršena odredba zakona prema kojoj će svako ko na javnom mestu izvođenjem ili reprodukovanjem pesama, kompozicija i tekstova, odnosno nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika ili crteža narušava javni red i mir, biti kažnjen novčanom kaznom od 700 do 4.000 evra ili zatvorom do 30 dana.
(Kurir.rs/Index.hr)