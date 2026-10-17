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Muškarac (76) sa Krka ostao je bez 30.000 evra nakon što je poverovao lažnom brokeru koji mu je obećao da će mu pomoći da povrati novac navodno zamrznut na računu strane banke. Verujući da plaća naknade potrebne za oslobađanje novca, muškarac je prevarantu u više navrata uplaćivao novac, saopštila je primorsko-goranska policija.

Početkom septembra 76-godišnjeg hrvatskog državljanina telefonom je kontaktirao nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao broker finansijske institucije.

Tvrdio je da može da mu pomogne da povrati "zamrznuti" novac, ali da za to mora da plati različite provizije i troškove postupka.

Muškarac je poverovao njegovoj priči i do 12. oktobra u više navrata uplatio ukupno oko 30.000 evra. Kada je shvatio da je prevaren, slučaj je prijavio policiji.

Policija upozorava na ovakve prevare

Iz policije upozoravaju građane da ne veruju nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao zaposleni u finansijskim agencijama, berzama ili kao finansijski savetnici i nude povraćaj izgubljenog novca ili investicija.

Posebno upozoravaju da građani nikada ne bi trebalo da uplaćuju dodatni novac kako bi navodno "oslobodili" sredstva ili "povećali likvidnost" novca koji im je obećan.

Takođe savetuju da se ne skeniraju nepoznati QR kodovi i da se nepoznatim osobama ne omogućava pristup bankovnim računima ili mobilnom bankarstvu.

Legitimne kompanije ne traže takve uplate

Policija naglašava da legitimne kompanije i institucije nikada neće tražiti uplatu na račun fizičkog lica radi povraćaja novca ili plaćanja takozvanog "poreza na novčanik".