PUCNJAVA NA AUTO-PUTU U HRVATSKOJ?! Metak probio staklo sanitetskog vozila, medicinski tehničar povređen
Na auto-putu A3 kod Brodskog Stupnika povređen je medicinski tehničar nakon što je, prema prvim informacijama, metak probio bočno staklo sanitetskog vozila u kojem se nalazio. Incident se dogodio dok se vozilo kretalo na deonici između Lužana i Slavonskog Broda, prenosi SB Online.
Incident je mogao da izazove i težu saobraćajnu nesreću da je vozač zbog udara projektila izgubio kontrolu nad vozilom. O slučaju je obaveštena policija, koja treba da utvrdi sve okolnosti, uključujući poreklo metka i motive mogućeg napada.
Stanje povređenog medicinskog tehničara
Medicinski tehničar prevezen je u Opštu bolnicu "Dr Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Iz bolnice je potvrđeno da je primljen pacijent sa povredom šake.
U trenutku slanja upita medicinski pregled još je bio u toku. Prema prvim procenama, povreda nije teška i ne zahteva hospitalizaciju. Očekuje se da će pacijent nakon pregleda biti pušten na kućno lečenje.
Policija sprovodi istragu kako bi razjasnila detalje ovog slučaja. Zvanična potvrda da li je zaista reč o metku ispaljenom iz vatrenog oružja još se čeka.
Istraga bi trebalo da utvrdi ko je odgovoran za incident koji je mogao da ima znatno ozbiljnije posledice.
(Kurir.rs/Index.hr)
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