Slušaj vest

Na auto-putu A3 kod Brodskog Stupnika povređen je medicinski tehničar nakon što je, prema prvim informacijama, metak probio bočno staklo sanitetskog vozila u kojem se nalazio. Incident se dogodio dok se vozilo kretalo na deonici između Lužana i Slavonskog Broda, prenosi SB Online.

Incident je mogao da izazove i težu saobraćajnu nesreću da je vozač zbog udara projektila izgubio kontrolu nad vozilom. O slučaju je obaveštena policija, koja treba da utvrdi sve okolnosti, uključujući poreklo metka i motive mogućeg napada.

Stanje povređenog medicinskog tehničara

Medicinski tehničar prevezen je u Opštu bolnicu "Dr Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Iz bolnice je potvrđeno da je primljen pacijent sa povredom šake.

U trenutku slanja upita medicinski pregled još je bio u toku. Prema prvim procenama, povreda nije teška i ne zahteva hospitalizaciju. Očekuje se da će pacijent nakon pregleda biti pušten na kućno lečenje.

Policija sprovodi istragu kako bi razjasnila detalje ovog slučaja. Zvanična potvrda da li je zaista reč o metku ispaljenom iz vatrenog oružja još se čeka.

Istraga bi trebalo da utvrdi ko je odgovoran za incident koji je mogao da ima znatno ozbiljnije posledice.