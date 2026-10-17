OBILI REZERVOAR I UKRALI 150 LITARA DIZELA! Krivična protiv tri osobe i maloletnika osumnjičenih za krađu goriva
- Bjelopoljska policija podnela je krivične prijave protiv tri odrasla lica i jednog maloletnika zbog sumnje da su obili rezervoar teretnog vozila i ukrali 150 litara dizel goriva.
- Sumnja se da je krađa počinjena 18. septembra u naselju Nedakusi, na parkingu gde je vozilo bilo parkirano.
- Prijave su podnete protiv R.T. (22), M.G. (57), Đ.Đ. (26) i 15-godišnjeg maloletnika, po nalogu državnog tužioca.
Bjelopoljska policija podnela je krivične prijave protiv tri operativno interesantna lica i maloletnika zbog sumnje da su u septembru obili rezervoar za gorivo na teretnom vozilu i ukrali 150 litara dizel goriva. To je saopšteno iz Uprave policije.
- Krivična prijava podneta je protiv R.T (22), zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa, protiv maloletnika starog 15 godina, zbog sumnje da je u izvršenju dela učestvovao kao saizvršilac, protiv M.G (57), zbog sumnje da je počinio isto krivično delo putem pomaganja, kao i protiv Đ.Đ (26), zbog sumnje da je podstrekavala na izvršenje ovog krivičnog dela - navodi se u saopštenju.
Sumnja se da su operativno interesantna lica R.T, M.G. i Đ.Đ, kao i maloletno lice,18. septembra 2026. godine, oko 01.00 čas iza ponoći, obili rezervoar za gorivo na teretnom motornom vozilu u vlasništvu osobe iz Bijelog Polja, koje se nalazilo na parking prostoru u naselju Nedakusi i tom prilikom otuđili 150 litara dizel goriva.
- Policijski službenici su, radeći na rasvjetljavanju događaja, identifikovali osumnjičena lica i, po nalogu državnog tužioca, protiv njih podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da su izvršili navedena krivična dela. Krivična prijava protiv četiri osumnjičena lica je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podneta juče - navodi se u saopštenju.