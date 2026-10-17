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Bjelopoljska policija podnela je krivične prijave protiv tri operativno interesantna lica i maloletnika zbog sumnje da su u septembru obili rezervoar za gorivo na teretnom vozilu i ukrali 150 litara dizel goriva. To je saopšteno iz Uprave policije.

- Krivična prijava podneta je protiv R.T (22), zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa, protiv maloletnika starog 15 godina, zbog sumnje da je u izvršenju dela učestvovao kao saizvršilac, protiv M.G (57), zbog sumnje da je počinio isto krivično delo putem pomaganja, kao i protiv Đ.Đ (26), zbog sumnje da je podstrekavala na izvršenje ovog krivičnog dela - navodi se u saopštenju.

Sumnja se da su operativno interesantna lica R.T, M.G. i Đ.Đ, kao i maloletno lice,18. septembra 2026. godine, oko 01.00 čas iza ponoći, obili rezervoar za gorivo na teretnom motornom vozilu u vlasništvu osobe iz Bijelog Polja, koje se nalazilo na parking prostoru u naselju Nedakusi i tom prilikom otuđili 150 litara dizel goriva.