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Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Marinko Predojević, koja optuženog tereti da je počinio krivično delo neovlašćeni promet opojnim drogama.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Predojević, u periodu od najmanje sredine 2025. godine do maja 2026. godine na području BiH, Hrvatske, Slovenije i Austrije, kao i drugih zemalja, rukovodio i organizirao grupu za organizirani kriminal, kojoj su pristupili izvesni B.N., M.S., NN, kao i druga lica.

Grupa je organizovana sa ciljem ostvarivanja protivpravne imovinske koristi kroz neovlašćenu međunarodnu prodaju, prenos, nuđenje na prodaju, prodaju, kupovinu, držanje, prevoz i prenos kroz posredovanje u prometu supstanci koje su propisom proglašene opojnim drogama.

Po navodima optužnice, članovi grupe pri tome su koristili posebno podešene telefone s instaliranom aplikacijom Threema, namenjenom za ostvarivanje zaštićene i kriptirane komunikacije, saopšteno je iz Suda BiH.