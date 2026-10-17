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Vatrogasci u Neumu juče su dobili dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Gradačkom polju, a izlaskom na teren su pronašli telo prilikom gašenja.

Kako su rekli, na ovom mestu je gorjela trava i nisko rastinje, a požar je brzom reakcijom stavljen pod nadzor.

O svemu su odmah obaveštene nadležne službe i policija kako bi se obavio uviđaj i utvrdio identitet te uzrok smrti.