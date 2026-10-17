Jedna osoba poginula je u nesreći koja se dogodila prekjuče na delu magistralnog puta M17.5 Posušje-Grude u mjestu Batin Polje.

- U nesreći su učestvovali A.B. (1983.) iz Posušja s vozilom marke Volkswagen Golf II bez registarskih oznaka i priključnim vozilom bez registarskih oznaka. U saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao putnik M.Ć. (1959.) iz Širokog Brijega, dok su telesne povrede zadobili vozač A.B. i putnica J.L. (1983.) iz Livna. Uviđaj saobraćajne nesreće uz prisustvo dežurnog tužitelja Županijskog tužiteljstva ŽZH izvršili su policijski službenici PU Posušje koji preduzimaju i sve druge potrebne mere i radnje u skladu sa zakonskim propisima - potvrđeno je iz MUP-a ZHK.