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Jedna osoba poginula je u nesreći koja se dogodila prekjuče na delu magistralnog puta M17.5 Posušje-Grude u mjestu Batin Polje.

Nesreća se dogodila u 14:25 sati.

- U nesreći su učestvovali A.B. (1983.) iz Posušja s vozilom marke Volkswagen Golf II bez registarskih oznaka i priključnim vozilom bez registarskih oznaka. U saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao putnik M.Ć. (1959.) iz Širokog Brijega, dok su telesne povrede zadobili vozač A.B. i putnica J.L. (1983.) iz Livna. Uviđaj saobraćajne nesreće uz prisustvo dežurnog tužitelja Županijskog tužiteljstva ŽZH izvršili su policijski službenici PU Posušje koji preduzimaju i sve druge potrebne mere i radnje u skladu sa zakonskim propisima - potvrđeno je iz MUP-a ZHK.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

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