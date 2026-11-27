Slušaj vest

Korisnici će ubuduće moći da napišu poruku, odaberu datum i vreme slanja, a aplikacija će je automatski dostaviti primaocu čak i ako je njihov telefon u međuvremenu isključen ili mu se ispraznila baterija.

WhatsApp konačno dobija funkciju koju su korisnici dugo tražili

Kompanija WhatsApp zvanično je najavila uvođenje opcije Scheduled Messages, koja omogućava korisnicima da unapred pripreme poruku i odrede kada će ona biti poslata. Reč je o funkciji koja je godinama bila među najtraženijim opcijama korisnika, posebno onih koji aplikaciju koriste za svakodnevnu komunikaciju, posao i organizaciju obaveza.

Nova mogućnost rešava situacije u kojima želimo nekome da pošaljemo poruku u određeno vreme, ali ne želimo da čekamo taj trenutak. Na primer, korisnici će moći da pripreme rođendansku čestitku nekoliko dana unapred i podese da ona stigne tačno u ponoć ili da pošalju važan podsetnik ujutru, bez potrebe da tada budu uz telefon.

Poruke će moći da se zakažu do 14 dana unapred

Nova funkcija omogućava zakazivanje slanja u rasponu od najmanje 10 minuta do maksimalno 14 dana unapred. Opcija će raditi u individualnim razgovorima, ali i u grupnim četovima, što bi moglo da bude posebno korisno za poslovnu komunikaciju i organizaciju različitih događaja.

Korisnici neće biti ograničeni samo na obične tekstualne poruke. WhatsApp će omogućiti zakazivanje fotografija i video-snimaka, a osoba koja primi sadržaj neće dobiti nikakvo posebno obaveštenje da je poruka napisana i pripremljena ranije. Ona će izgledati kao i svaka druga poruka poslata kroz aplikaciju.

Foto: Whatsapp

Kako se zakazuju poruke na WhatsAppu?

Postupak je jednostavan i ne zahteva instaliranje dodatnih aplikacija ili korišćenje eksternih servisa. Korisnik treba da otvori individualni ili grupni razgovor, napiše poruku ili izabere fotografiju odnosno video, a zatim pritisne i zadrži dugme za slanje.

Nakon toga pojaviće se opcija za izbor datuma i vremena kada poruka treba da stigne. Kada potvrdi željeni termin, poruka će biti sačuvana i čekaće automatsko slanje. Korisnici će moći da pregledaju zakazane poruke i obrišu ih pre nego što budu poslate ukoliko promene planove.

Poruka će stići čak i kada je telefon ugašen

Jedan od najzanimljivijih detalja nove funkcije jeste to što slanje neće zavisiti od toga da li je telefon pošiljaoca uključen. WhatsApp potvrđuje da će zakazane poruke biti dostavljene u izabranom trenutku čak i ako je uređaj ugašen ili mu se baterija potpuno ispraznila.

To znači da korisnici neće morati da ostavljaju aplikaciju otvorenom niti da vode računa o tome da li imaju internet konekciju u trenutku slanja. Poruke će zadržati i end-to-end enkripciju, što znači da njihov sadržaj ostaje zaštićen i da ni sama kompanija WhatsApp ne može da ga pročita.

Foto: Shutterstock

Nova funkcija stiže korisnicima širom sveta

WhatsApp je najavio da je globalno uvođenje zakazivanja poruka već počelo, ali će se odvijati postepeno tokom narednih nedelja. Zbog toga se može dogoditi da pojedini korisnici još neko vreme ne vide novu opciju u svojoj aplikaciji.