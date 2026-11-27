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Satja Nadela upozorio je da veštačka inteligencija menja način na koji tehnološke kompanije pronalaze slabosti u svojim sistemima. Alati koji koriste AI mogu brzo da analiziraju softver i ukažu na ranjivosti koje bi inače zahtevale mnogo vremena za otkrivanje. To donosi značajnu prednost u borbi protiv sajber pretnji, ali istovremeno stvara novi pritisak na kompanije: kada se problem otkrije, očekuje se da bude rešen što pre, pre nego što neko iskoristi pronađenu slabost.

Direktor Microsofta Satja Nadela takođe je upozorio da takva trka može da proizvede i suprotan efekat od željenog. Ako kompanije počnu da primenjuju bezbednosne izmene bez dovoljno detaljnog testiranja, pokušaj zaštite može da uvede nove greške i destabilizuje sisteme. Drugim rečima, nije dovoljno samo brzo pronaći problem - potrebno je proveriti da li će njegovo uklanjanje zaista poboljšati bezbednost, a ne izazvati novi tehnički kvar.

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Pad Outlooka pokazao cenu

Nadela je kao primer naveo prekid rada Microsoftovog imejl servisa Outlook, koji se dogodio 13. novembra i pogodio milione korisnika širom sveta. Prema njegovim rečima, do problema je došlo zbog propusta koji nije primećen na vreme. Takav incident pokazuje koliko je teško održavati pouzdanost servisa koji svakodnevno koriste pojedinci, kompanije i organizacije za komunikaciju i razmenu važnih informacija.

Važno je, međutim, razlikovati ovaj konkretan slučaj od upozorenja o veštačkoj inteligenciji. Nadela nije rekao da je AI izazvala pad Outlooka, već je govorio o širem riziku koji nastaje kada se tehnološki sistemi menjaju pod pritiskom sve bržeg otkrivanja pretnji. Kada jedan servis koristi veliki broj ljudi, posledice tehničke greške ne ostaju ograničene na jedan računar ili jednu kancelariju. Prekid može da poremeti svakodnevni rad velikog broja korisnika, zbog čega su testiranje i kontrola promena jednako važni kao i brzina reakcije.

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Microsoft priprema velike promene

Pored bezbednosnih izazova, Nadela je govorio i o promenama koje Microsoft prolazi dok sve veći deo poslovanja usmerava ka veštačkoj inteligenciji. Kompanija želi da ponudi pakete za dobrovoljni odlazak za približno 60.000 zaposlenih, što ukazuje na obim transformacije kroz koju prolazi jedan od najvećih tehnoloških sistema na svetu. Takva promena ne odnosi se samo na uvođenje novih proizvoda, već i na način organizovanja posla i raspodelu ljudskih resursa.

Nadela je priznao da će restrukturiranje biti dug proces, posebno zato što je reč o kompaniji koja postoji duže od pet decenija. Promena poslovnog modela u tako velikoj organizaciji ne može da se sprovede preko noći, a deo zaposlenih verovatno će odlučiti da napusti kompaniju. Microsoft se tako suočava sa dvostrukim zadatkom: mora da razvija nove AI proizvode i istovremeno prilagodi postojeću organizaciju tržištu na kojem veštačka inteligencija postaje sve važniji deo poslovanja.

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Timovi programera postaju drugačiji

Uprkos brzom napretku veštačke inteligencije, Nadela smatra da će softversko inženjerstvo nastaviti da se razvija. Ipak, način na koji programeri rade već se menja, jer AI alati mogu da preuzmu deo zadataka koji su ranije zahtevali više vremena i ljudskog rada. To utiče i na organizaciju razvojnih timova, koji mogu da budu manji, ali da uz pomoć novih alata rade na složenim projektima.

Kao primer naveo je Microsoftov AI agent Cowork, na kojem trenutno radi tim od samo 11 programera. Taj podatak pokazuje koliko se organizacija razvoja softvera može promeniti kada se veštačka inteligencija uključi u svakodnevni rad. Ipak, mali tim ne znači da ljudska stručnost postaje nepotrebna. Programeri i dalje imaju važnu ulogu u donošenju odluka, proveri rezultata i kontroli načina na koji se tehnologija primenjuje.

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Brži razvoj ne sme da ugrozi stabilnost sistema

Nadelino upozorenje ukazuje na problem koji će postajati sve važniji kako AI alati budu napredovali. Kompanije će moći brže da otkrivaju ranjivosti, ali će istovremeno morati da unaprede postupke testiranja i provere softverskih izmena. Ako se sve bude merilo samo brzinom reakcije, postoji rizik da rešenja budu puštena u rad pre nego što se utvrdi kako utiču na ostatak sistema.

Za korisnike je najvažnije da servisi na koje se oslanjaju ostanu pouzdani, bez obzira na to koliko se brzo razvija tehnologija u njihovoj pozadini. AI može da pomogne u pronalaženju problema i ubrza razvoj softvera, ali ne uklanja potrebu za ljudskim nadzorom i odgovornim testiranjem. Upravo će sposobnost kompanija da spoje brzinu inovacija sa stabilnošću sistema biti jedan od ključnih izazova narednih godina.