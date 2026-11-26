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Evropska komisija vodi razgovore sa Appleom zbog ograničenja koja, prema tvrdnjama proizvođača pregledača, otežavaju korišćenje alternativnih tehnologija na iPhoneu. Spor se odnosi na osnovni softver koji omogućava prikazivanje internet stranica, a ne samo na izgled ili funkcije samih aplikacija. U pitanju je važan deo tržišta mobilnog interneta, jer tehnologija pregledača utiče na to kako korisnici pristupaju sajtovima i digitalnim uslugama.

Razgovori su usledili nakon otvorenog pisma koje podržavaju Mozilla, Shopify i koalicija koja predstavlja do 55.000 kompanija i organizacija u Evropskoj uniji. Potpisnici tvrde da je Apple napravio samo formalni korak ka otvaranju platforme, ali da su praktični uslovi toliko zahtevni da alternativni pregledači ne mogu jednostavno da uvedu sopstvenu tehnologiju. Od Evropske komisije traže da razmotri pokretanje formalnog postupka.

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Firefox želi da zameni WebKit

Firefox na iPhoneu trenutno koristi WebKit, tehnologiju kompanije Apple koja pokreće i Safari. Iako Mozilla može da ponudi drugačiji dizajn, funkcije i korisničko iskustvo, osnovni mehanizam za prikazivanje veb-stranica ostaje isti. Kompanija želi da na Appleovim telefonima koristi Gecko, engine koji već koristi desktop verzija Firefoxa na Mac računarima.

Takva promena mogla bi da omogući Firefoxu da ponudi funkcije koje zavise od njegove sopstvene tehnologije, umesto da se oslanja na ograničenja WebKita. Međutim, Mozilla tvrdi da ne može jednostavno da ažurira postojeću aplikaciju i prebaci korisnike na Gecko. Prema njenim navodima, Appleovi uslovi zahtevaju objavljivanje potpuno odvojene verzije pregledača.

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Korisnici bi morali sve da prenose ručno

Ako bi Mozilla objavila novu Firefox aplikaciju za iPhone, korisnici bi morali sami da je preuzmu i prebace svoje podatke. To uključuje obeleživače, sačuvane lozinke i istoriju pregledanja. Umesto jednostavnog ažuriranja postojeće aplikacije, prelazak na novi engine tako bi postao dodatni posao za svakog korisnika koji želi da nastavi da koristi Firefox.

Koalicija koja osporava Appleova pravila tvrdi da nijedan proizvođač pregledača do sada nije uspeo da prebaci postojeće korisnike u Evropskoj uniji sa WebKita na sopstvenu tehnologiju. Problem je posebno značajan zato što je prošlo više od dve i po godine od roka koji je Apple imao za usklađivanje sa evropskim Zakonom o digitalnim tržištima. Potpisnici smatraju da takve prepreke praktično obesmišljavaju mogućnost izbora alternativnog enginea.

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Apple se poziva na bezbednost

Apple tvrdi da njegovi zahtevi nisu uvedeni da bi zaštitili Safari od konkurencije, već da bi korisnike zaštitili od zlonamernih internet stranica i drugih bezbednosnih pretnji. Programeri koji žele da koriste alternativne enginee moraju da ispune uslove povezane sa privatnošću i bezbednošću, kao i da brzo uklanjaju otkrivene ranjivosti.

Ovaj argument otvara pitanje kako uskladiti konkurenciju sa kontrolom bezbednosnih rizika na mobilnim uređajima. Alternativni enginei mogu doneti veću raznovrsnost i nove funkcije, ali istovremeno zahtevaju dodatnu odgovornost za održavanje i zaštitu softvera. Evropska komisija zato mora da proceni da li su Appleovi zahtevi opravdane bezbednosne mere ili prepreke koje konkurentima otežavaju pristup tržištu.

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Borba za veću konkurenciju na iPhoneu

Evropska komisija potvrdila je da je u dijalogu sa Appleom i da razgovara sa predstavnicima industrije o tome kako konkurentski pregledači mogu ravnopravnije da se takmiče sa Safarijem. Brisel smatra da je konkurencija među pregledačima važna tema u okviru Zakona o digitalnim tržištima, jer oni predstavljaju jedan od glavnih načina na koji korisnici dolaze do internet sadržaja i izdavača.

Za Mozillu i druge proizvođače ovo nije samo pitanje jedne funkcije u Firefoxu, već mogućnosti da na iPhoneu ponude tehnologiju koju sami razvijaju i kontrolišu. Za Apple je, s druge strane, prioritet očuvanje bezbednosti i privatnosti korisnika. Ishod razgovora mogao bi da pokaže koliko daleko evropska pravila zaista mogu da promene kontrolu koju Apple ima nad softverom na svojim uređajima.