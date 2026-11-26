HONOR predstavio tri nova pametna sata: Fokus na sport, precizno praćenje treninga i dugotrajnu bateriju
HONOR je predstavnicima medija u Srbiji zvanično predstavio novu generaciju pametnih satova - HONOR Watch 6, HONOR Watch Fit i HONOR Watch 6 Pro. Najavljeno je da prodaja Watch Fit i Pro varijante u Srbiji počinje15. decembra, dok se Watch 6 već nalazi u prodaji.
Nova linija pametnih satova donosi unapređene sportske funkcije, naprednije praćenje fizičke aktivnosti i zdravlja, kao i alate namenjene svima koji žele detaljniji uvid u svoje treninge i rezultate.
HONOR Watch 6 ima 1,46-inčni Hybrid LTPS ekran rezolucije 464 × 464 piksela, sa maksimalnom osvetljenošću od 3.000 nita, što omogućava dobru vidljivost čak i tokom treninga na direktnom suncu. Posebna pažnja posvećena je upotrebi u sportskim uslovima, pa ekran podržava i upravljanje kada su prsti mokri ili oznojeni.
Jedna od najvažnijih karakteristika je HONOR AccuTrack sistem pozicioniranja, koji koristi dvopojasnu GPS tehnologiju i novi GNSS čip. Ovakav sistem omogućava brže pronalaženje satelita i preciznije praćenje kretanja, posebno u zahtevnijim okruženjima poput gradskih ulica sa visokim zgradama ili planinskih staza.
Sat podržava više od 120 sportskih režima, uključujući trčanje, biciklizam, trening snage i planinarenje. Posebno se izdvajaju profesionalni režimi za fudbal i badminton.
Baterija može da traje do 35 dana u režimu produžene autonomije, što bi moglo da se svede i na samo 10 punjenja tokom godine.
HONOR Watch Fit: Lagan dizajn i AMOLED ekran
HONOR Watch Fit namenjen je korisnicima kojima su važni udobnost, jednostavnost i svakodnevno praćenje fizičke aktivnosti. Njegov najveći adut je mala masa - svega 27 grama bez narukvice, uz debljinu kućišta od 9,9 milimetara.
Opremljen je 1,32-inčnim AMOLED ekranom rezolucije 466 × 466 piksela i gustine od 352 PPI, dok je kućište izrađeno od aluminijumske legure serije 6.
Podržava više sportskih aktivnosti, a među senzorima se nalaze optički senzor za praćenje pulsa, akcelerometar, žiroskop i magnetometar. Korisnicima su dostupni podaci o fizičkoj aktivnosti, snu i zdravstvenim parametrima, kao i praćenje pulsa i nivoa kiseonika u krvi.
HONOR Watch 6 Pro: Najnapredniji ekran i preciznije pozicioniranje
Najnapredniji model u novoj ponudi je HONOR Watch 6 Pro, koji donosi 1,5-inčni dvostruki OLED ekran rezolucije 466 × 466 piksela. Njegova maksimalna osvetljenost dostiže 5.500 nita, dok globalna osvetljenost iznosi 4.500 nita, što ga čini posebno zanimljivim za korišćenje na otvorenom.
HONOR Watch 6 Pro nije osmišljen samo kao sportski sat, već i kao uređaj koji može da se uklopi u elegantniji, svakodnevni stil. Kućište kombinuje nerđajući čelik 316L i nanokristalnu keramiku, materijal koji se obrađuje na temperaturi od čak 1.400 stepeni Celzijusa. Keramički prsten oko ekrana ima posebno poliranu završnu obradu.
Poseban detalj predstavlja osmougaona rotirajuća krunica, inspirisana modernom arhitekturom, koja omogućava intuitivniju navigaciju kroz meni.
Poseban akcenat stavljen je na trkače i korisnike koji treniraju na otvorenom. Dostupni su praćenje laktatnog praga, analiza tehnike trčanja, praćenje tempa i pulsa, kao i AI trener sa glasovnim instrukcijama. Podržani su i sportski režimi za fudbal i badminton, sa detaljnijom analizom performansi.
Jedna od zanimljivijih funkcija HONOR Watch 6 Pro modela jeste upravljanje pokretima zgloba, koje omogućava korišćenje pojedinih funkcija bez dodirivanja ekrana. Jednostavnim pokretom ili rotacijom ruke korisnik može da utiša alarm, odgovori na telefonski poziv ili promeni muzičku numeru.