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HONOR je predstavnicima medija u Srbiji zvanično predstavio novu generaciju pametnih satova - HONOR Watch 6, HONOR Watch Fit i HONOR Watch 6 Pro. Najavljeno je da prodaja Watch Fit i Pro varijante u Srbiji počinje15. decembra, dok se Watch 6 već nalazi u prodaji.

Nova linija pametnih satova donosi unapređene sportske funkcije, naprednije praćenje fizičke aktivnosti i zdravlja, kao i alate namenjene svima koji žele detaljniji uvid u svoje treninge i rezultate.

HONOR Watch 6 ima 1,46-inčni Hybrid LTPS ekran rezolucije 464 × 464 piksela, sa maksimalnom osvetljenošću od 3.000 nita, što omogućava dobru vidljivost čak i tokom treninga na direktnom suncu. Posebna pažnja posvećena je upotrebi u sportskim uslovima, pa ekran podržava i upravljanje kada su prsti mokri ili oznojeni.

Foto: Kurir

Jedna od najvažnijih karakteristika je HONOR AccuTrack sistem pozicioniranja, koji koristi dvopojasnu GPS tehnologiju i novi GNSS čip. Ovakav sistem omogućava brže pronalaženje satelita i preciznije praćenje kretanja, posebno u zahtevnijim okruženjima poput gradskih ulica sa visokim zgradama ili planinskih staza.

Sat podržava više od 120 sportskih režima, uključujući trčanje, biciklizam, trening snage i planinarenje. Posebno se izdvajaju profesionalni režimi za fudbal i badminton.

Foto: Honor

Baterija može da traje do 35 dana u režimu produžene autonomije, što bi moglo da se svede i na samo 10 punjenja tokom godine.

HONOR Watch Fit: Lagan dizajn i AMOLED ekran

HONOR Watch Fit namenjen je korisnicima kojima su važni udobnost, jednostavnost i svakodnevno praćenje fizičke aktivnosti. Njegov najveći adut je mala masa - svega 27 grama bez narukvice, uz debljinu kućišta od 9,9 milimetara.

Opremljen je 1,32-inčnim AMOLED ekranom rezolucije 466 × 466 piksela i gustine od 352 PPI, dok je kućište izrađeno od aluminijumske legure serije 6.

Foto: Kurir

Podržava više sportskih aktivnosti, a među senzorima se nalaze optički senzor za praćenje pulsa, akcelerometar, žiroskop i magnetometar. Korisnicima su dostupni podaci o fizičkoj aktivnosti, snu i zdravstvenim parametrima, kao i praćenje pulsa i nivoa kiseonika u krvi.

HONOR Watch 6 Pro: Najnapredniji ekran i preciznije pozicioniranje

Najnapredniji model u novoj ponudi je HONOR Watch 6 Pro, koji donosi 1,5-inčni dvostruki OLED ekran rezolucije 466 × 466 piksela. Njegova maksimalna osvetljenost dostiže 5.500 nita, dok globalna osvetljenost iznosi 4.500 nita, što ga čini posebno zanimljivim za korišćenje na otvorenom.

HONOR Watch 6 Pro nije osmišljen samo kao sportski sat, već i kao uređaj koji može da se uklopi u elegantniji, svakodnevni stil. Kućište kombinuje nerđajući čelik 316L i nanokristalnu keramiku, materijal koji se obrađuje na temperaturi od čak 1.400 stepeni Celzijusa. Keramički prsten oko ekrana ima posebno poliranu završnu obradu.

Foto: Honor

Poseban detalj predstavlja osmougaona rotirajuća krunica, inspirisana modernom arhitekturom, koja omogućava intuitivniju navigaciju kroz meni.

Poseban akcenat stavljen je na trkače i korisnike koji treniraju na otvorenom. Dostupni su praćenje laktatnog praga, analiza tehnike trčanja, praćenje tempa i pulsa, kao i AI trener sa glasovnim instrukcijama. Podržani su i sportski režimi za fudbal i badminton, sa detaljnijom analizom performansi.