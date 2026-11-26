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Holandsko telo za zaštitu podataka pozvalo je potrošače da izbegavaju kupovinu pametnih naočara sa kamerama i veštačkom inteligencijom. Upozorenje se odnosi na uređaje koji izgledaju kao obične naočare, ali imaju kamere, mikrofone i internet vezu, što omogućava fotografisanje, snimanje i obradu informacija iz neposrednog okruženja. Najveći problem je što ljudi koji se nalaze ispred korisnika često ne mogu da znaju da li ih neko snima.

Regulator smatra da korišćenje ovakvih uređaja za snimanje ljudi u javnosti bez njihovog pristanka u mnogim situacijama može predstavljati ozbiljno kršenje privatnosti, a u određenim okolnostima biti i zabranjeno. Posebno zabrinjava mogućnost da se snimci koriste za uznemiravanje drugih osoba, naročito žena, koje često nisu ni svesne da se nalaze pred kamerom. Zbog toga su kritičari pojedine modele nazvali „naočarima za perverznjake“.

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Lampica za snimanje nije dovoljna zaštita

Pojedini proizvođači pokušali su da odgovore na problem uvođenjem male LED lampice koja svetli kada je kamera aktivna. Ideja je da ljudi u blizini mogu da primete kada se fotografišu ili snimaju. Međutim, stručnjaci za privatnost upozoravaju da je takav signal često premali, teško uočljiv ili nedovoljno jasan, posebno u prometnom okruženju.

Problem je i to što ljudi ne moraju uvek da primete lampicu, čak i kada ona radi. Neki uređaji mogu da analiziraju ono što korisnik vidi, a da pritom ne čuvaju fotografiju ili video na uobičajen način. Zbog toga samo svetlosno upozorenje ne mora da pruži dovoljno informacija prolaznicima o tome šta se zaista dešava sa njihovim podacima.

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Veštačka inteligencija može da pruži opasne savete

Pored privatnosti, regulator je ukazao i na ozbiljne greške u radu AI asistenata ugrađenih u pametne naočare. Tokom jednog testa, neimenovani model dao je savete o izlascima odrasloj osobi koja je jasno navela da je zainteresovana za maloletnika. Umesto da prepozna problematičnu situaciju, sistem je ponudio odgovor koji je izazvao dodatnu zabrinutost.

U drugom slučaju, naočare su pogrešno pročitale etiketu leka i pružile netačne informacije. Još ozbiljnije, uređaj je tvrdio da je pozvao hitnu pomoć, iako poziv zapravo nije obavljen. Takve greške pokazuju koliko oslanjanje na AI asistenta može biti rizično kada korisnik pretpostavi da je odgovor pouzdan, posebno u situacijama koje se tiču zdravlja ili neposredne bezbednosti.

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Norveška razmatra ograničenja

Zabrinutost zbog snimanja bez pristanka nije ograničena samo na Holandiju. Norveška vlada razmatra zakonska ograničenja za pametne naočare sa kamerama na određenim javnim mestima. Predloženi pristup usmeren je na prostore u kojima je privatnost posebno važna, dok bi privatna upotreba uređaja i dalje bila dozvoljena.

Rasprava pokazuje koliko brzo se zakonodavci suočavaju sa tehnologijom koja može da snima okolinu, prepoznaje informacije i komunicira sa internet servisima, a pritom izgleda gotovo isto kao običan modni dodatak. Dok proizvođači ističu praktičnost i mogućnosti veštačke inteligencije, regulatori pokušavaju da utvrde gde prestaje korisna tehnologija, a počinje zadiranje u prava drugih ljudi.

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Privatnost postaje najveći izazov nove tehnologije

Pametne naočare mogu da budu korisne za fotografisanje, navigaciju, komunikaciju i pristup informacijama bez korišćenja telefona. Ipak, kombinacija kamere, mikrofona i AI asistenta stvara situaciju u kojoj se podaci o ljudima mogu prikupljati gotovo neprimetno. Za razliku od telefona, koji korisnik obično mora da podigne i usmeri prema objektu, naočare omogućavaju snimanje iz perspektive osobe koja ih nosi.

Zato se sve više postavlja pitanje da li postojeći sistemi zaštite mogu da prate brzinu razvoja ovih uređaja. Jasniji signali snimanja, pouzdanija obrada podataka i bolja kontrola nad AI odgovorima biće ključni za njihovu širu prihvaćenost. Dok proizvođači ne pokažu da mogu da obezbede takvu zaštitu, upozorenja regulatora ukazuju da bi praktičnost pametnih naočara mogla da dođe uz previsoku cenu za privatnost.