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Google menja pravila čuvanja razgovora u svom Gemini asistentu. Čak i kada korisnik isključi istoriju razgovora ili pokrene privremeni razgovor, kompanija će podatke zadržavati oko dva meseca. To predstavlja značajno produženje u odnosu na prethodni period od 72 sata, koji je važio za ovakve konverzacije.

Važno je razumeti da isključena istorija ne znači da razgovori nestaju sa Googleovih sistema. Oni se neće prikazivati u korisničkoj istoriji, ali će i dalje biti sačuvani uz nalog tokom predviđenog perioda. Google navodi da mu je to potrebno kako bi odgovarao na zahteve, obrađivao povratne informacije i štitio svoje usluge, korisnike i javnost.

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Google se poziva na bezbednost

Kompanija objašnjava da duže čuvanje razgovora omogućava detaljnije otkrivanje i istraživanje složenih zloupotreba. Kako Gemini dobija nove mogućnosti, povećava se i broj načina na koje bi zlonamerni korisnici mogli da pokušaju da iskoriste sistem. Google tvrdi da je period od 72 sata postao nedovoljan za otkrivanje, prijavljivanje i analizu takvih aktivnosti.

Razgovori se čuvaju i kako bi bili dostupni u slučaju potencijalnog problema sa sistemom. Google navodi da se poslednja 24 sata razgovora mogu koristiti kao kontekst za odgovaranje korisniku. Kompanija posebno naglašava da se razgovori sa isključenom istorijom ne koriste za treniranje AI modela, pod uslovom da korisnik ne šalje povratne informacije o odgovorima.

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Istorija i treniranje AI modela postaju odvojene opcije

Google istovremeno razdvaja dve funkcije koje su ranije bile povezane kroz podešavanje Keep Activity. Jedna kontroliše da li se razgovori pojavljuju u istoriji i koliko dugo se čuvaju, dok druga određuje da li se sadržaj razgovora koristi za treniranje generativnih AI modela. Korisnici će tako moći da zadrže istoriju razgovora, a da istovremeno isključe korišćenje svojih podataka za treniranje.

Prema Googleovim najavama, korisnici koji su ranije isključili Keep Activity trebalo bi da dobiju isključene obe nove opcije. Oni koji su ovu funkciju imali uključenu zadržaće istoriju, ali će moći zasebno da odluče o treniranju AI modela. Promene se uvode postepeno širom sveta, pa se nova podešavanja možda neće odmah pojaviti na svakom nalogu.

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Povratne informacije menjaju pravila čuvanja

Postoji još jedan detalj koji korisnici treba da imaju na umu. Ako pošalju povratnu informaciju o odgovoru Geminija dok je istorija isključena, Google može da prikupi i poslednja 24 sata razgovora, uključujući priložene fajlove. Takve podatke mogu da pregledaju ljudski evaluatori, a razgovori koji prođu takvu proveru mogu biti zadržani do tri godine, odvojeni od Google naloga korisnika.

To znači da isključivanje istorije i dalje pruža određenu zaštitu, ali ne predstavlja garanciju da će svi podaci biti uklonjeni nakon dva meseca. Posebna pravila važe za razgovore koji su pregledani u okviru procesa povratnih informacija i bezbednosnih provera. Korisnici zato treba da obrate pažnju na to šta šalju Geminiju, naročito kada su u pitanju lični podaci, dokumenti ili druge osetljive informacije.

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Šta korisnici mogu da kontrolišu

Korisnici mogu da upravljaju istorijom razgovora, periodom automatskog brisanja i dozvolom za korišćenje sadržaja u treniranju AI modela kroz podešavanja Gemini naloga. Kada je istorija uključena, razgovori se podrazumevano automatski brišu nakon 18 meseci, ali taj period može da se promeni na tri meseca, 36 meseci ili da se automatsko brisanje potpuno isključi. Istorija se može i ručno obrisati.

Ipak, nova pravila pokazuju da kontrola istorije nije isto što i potpuno brisanje svih podataka sa Googleovih sistema. Čak i kada razgovori nisu vidljivi u istoriji, određeni podaci ostaju dostupni kompaniji radi bezbednosti i funkcionisanja usluge. Za korisnike je zato najvažnije da razumeju razliku između isključivanja istorije, zabrane treniranja AI modela i stvarnog uklanjanja podataka.