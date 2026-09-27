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Gemini je za relativno kratko vreme prešao put od još jednog AI četbota do ozbiljnog Googleovog AI ekosistema. Danas može da odgovara na pitanja, piše i prepravlja tekstove, analizira fajlove, pomaže u istraživanju, generiše sadržaj, a uz odgovarajuće povezane servise može da radi i sa informacijama iz Gmaila, Drivea i drugih Google aplikacija. Ipak, čim malo ozbiljnije počnete da ga koristite, pojavljuje se pitanje koje postavljaju gotovo svi: da li je besplatna verzija dovoljna ili vredi plaćati Gemini?

Odgovor, naravno, nije isti za svakoga. Google trenutno ima više nivoa pristupa, od korišćenja Geminija bez AI pretplate, preko Google AI Plus i Google AI Pro, pa do najvišeg Google AI Ultra paketa. Razlika između njih nije samo u broju poruka koje možete da pošaljete, već i u limitima, količini podataka koju Gemini može da obradi odjednom, pristupu naprednim modelima i pojedinim zahtevnijim funkcijama. Google pritom upozorava da se limiti i dostupnost funkcija mogu menjati.

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Besplatni Gemini nije samo probna verzija

Za početak je važno razbiti jednu čestu zabludu, a to je da Gemini bez plaćene AI pretplate nije verzija koja služi samo da isprobate nekoliko pitanja, pa onda morate da platite. Google i dalje omogućava korišćenje Gemini aplikacija bez AI plana, uz standardne limite. U toj varijanti korisnik može da koristi Gemini za veliki broj svakodnevnih zadataka, dok se ograničenja najviše osećaju kada počnete intenzivnije da koristite zahtevnije modele i funkcije.

Ako Gemini koristite da napišete mejl, prepravite tekst, prevedete nešto, dobijete ideje za putovanje, objasnite neku temu ili vam pomogne oko svakodnevnog problema, vrlo je moguće da ćete dugo biti sasvim zadovoljni besplatnim nivoom. Drugim rečima, ne morate da plaćate pretplatu samo zato što želite da imate AI asistenta na računaru ili telefonu.

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Gde počinju ograničenja?

Razlika postaje vidljivija kada Gemini počnete da koristite mnogo češće. Google navodi da se limiti računaju u odnosu na složenost upita, korišćeni model i funkciju, kao i dužinu razgovora. Limiti se osvežavaju u određenim vremenskim intervalima, a mogu se menjati i u zavisnosti od opterećenja sistema.

Jedan komplikovan zadatak može zahtevati mnogo više računarskih resursa nego nekoliko jednostavnih pitanja. Google zato limite vezuje za konkretne modele i funkcije, a korisnik dobija obaveštenje kada se približava ograničenju.

Ovo je važno naročito ako Gemini koristite za ozbiljniji posao. Ako mu svakog dana šaljete velike dokumente, praktikujete duge razgovore, koristite Deep Research ili generišete mnogo sadržaja, besplatni nivo može početi da bude tesan mnogo brže nego kod nekoga ko ga koristi samo povremeno.

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Google AI Plus donosi prvi ozbiljniji skok

Za korisnike kojima besplatna verzija više nije dovoljna, Google nudi Google AI Plus. Prema aktuelnim Googleovim podacima, ovaj paket donosi 2 puta veće limite korišćenja Geminija u odnosu na korisnike bez AI plana, kao i veći kontekstualni prozor od besplatnog nivoa.

Šta to praktično znači?

Kontekstualni prozor određuje koliko sadržaja Gemini može da „drži u glavi“ u jednom trenutku dok radi na zadatku. Veći prozor je koristan kada imate duži razgovor, veliki dokument ili komplikovan zadatak sa mnogo informacija koje treba povezati. Dakle, nije stvar samo u tome da možete da pošaljete više pitanja, već i u tome koliko sadržaja AI može da obradi odjednom.

Google AI Plus je zato zanimljiv korisniku koji je prešao granicu povremenog eksperimentisanja. Ako vam Gemini postaje deo svakodnevnog rada, veći limiti mogu da naprave primetnu razliku.

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A šta dobija korisnik sa Google AI Pro?

Sledeći nivo je Google AI Pro, koji prema Googleovim aktuelnim podacima daje 4 puta veće limite u odnosu na korišćenje bez AI plana. Još važnija razlika je mogućnost rada sa mnogo većom količinom sadržaja odjednom, što znači da korisnik može da ubaci obimne dokumente, istraživanja ili programski kod i da od Geminija traži da ih analizira i poveže.

To već može da bude veoma značajno za ljude koji rade sa velikim količinama materijala. Google navodi da napredni kapacitet može da obuhvati približno do 1.500 stranica teksta ili oko 30.000 linija koda, mada stvarni rezultat zavisi od vrste sadržaja i konkretnog zadatka.

Za prosečnog korisnika ovo verovatno neće predstavljati svakodnevnu potrebu. Ali za nekoga ko radi sa velikim dokumentima, bavi se istraživanjem, programiranjem ili složenim projektima, razlika je ogromna.

Deep Research nije samo ChatGPT priča

Još jedna važna stavka je Deep Research, jer je upravo to funkcija zbog koje mnogi korisnici počinju ozbiljnije da razmišljaju o plaćenim AI paketima. Gemini ima sopstveni Deep Research i Google ga navodi među zahtevnijim funkcijama koje troše više korisničkog limita.

Deep Research je namenjen situacijama kada običan odgovor nije dovoljan. Umesto da mu postavite pitanje i dobijete nekoliko pasusa, Gemini može da obavi višekoračno istraživanje i sastavi detaljniji rezultat na osnovu većeg broja izvora. Za nekoga ko istražuje teme za posao, školu, putovanje ili neki projekat, to može da bude mnogo korisnije od klasičnog „pitaj AI i nadaj se najboljem“.

Google takođe sve više povezuje Gemini sa sopstvenim aplikacijama. U zavisnosti od dostupnosti funkcije, naloga i plana, Gemini može da radi unutar Gmaila i Google dokumenata, dok se pojedine mogućnosti razlikuju po tržištima.

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Šta nudi Google AI Ultra?

Google AI Ultra je najskuplji Googleov AI paket i namenjen je korisnicima koji veštačku inteligenciju koriste veoma često i za zahtevnije poslove. Korisnik dobija najviše limite za Gemini, pristup najnaprednijim Googleovim AI modelima i dodatne mogućnosti koje nisu dostupne u jeftinijim paketima.

Tu su i napredni alati za pravljenje slika i videa, kao i veći prostor za čuvanje podataka na Google servisima. Ultra je zato više namenjen profesionalcima, kreatorima sadržaja, programerima i ljudima koji svakodnevno rade sa velikom količinom materijala.

Za nekoga ko Gemini koristi samo za pitanja, prevođenje, pisanje tekstova ili povremeno istraživanje, većina ovih dodataka verovatno neće biti neophodna. Poenta Ultra paketa je jednostavna: što više koristite Googleove AI alate i što su vam zadaci zahtevniji, to više možete da iskoristite ono što ovaj paket nudi.

Važna stvar za korisnike u Srbiji

Dostupnost Gemini funkcija, modela i pojedinih AI planova može da zavisi od zemlje, jezika, naloga i drugih uslova. Google posebno upozorava da se dostupnost može menjati, pa nije dobro pretpostaviti da će baš svaka funkcija koju vidite u nekom američkom ili britanskom Gemini vodiču automatski biti dostupna i korisniku u Srbiji.

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