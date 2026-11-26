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Australijski parlament usvojio je zakon Digital Duty of Care, kojim se od velikih internet kompanija zahteva da preuzmu veću odgovornost za bezbednost korisnika. Propisi obuhvataju platforme poput Googlea i Mete, ali i druge digitalne usluge koje posluju u zemlji. Umesto dosadašnjeg oslanjanja na pojedinačne kodekse ponašanja, država uvodi širi zakonski okvir koji kompanije obavezuje da unapred prepoznaju moguće opasnosti.

Zakon će početi da se primenjuje nakon prelaznog perioda od godinu dana. Njegov cilj je da platforme ne čekaju prijave korisnika i reakcije regulatora, već da same procenjuju rizike koje stvaraju njihov sadržaj, način rada i funkcije. Australijska vlada ovu promenu predstavlja kao veliki korak u zaštiti građana, posebno dece i mladih, od štetnih iskustava na internetu.

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Kazne mogu dostići pet odsto prihoda

Najveća promena za tehnološke kompanije odnosi se na finansijske posledice kršenja zakona. Kazne mogu iznositi do pet odsto globalnog godišnjeg prihoda kompanije ili 109 miliona australijskih dolara, u zavisnosti od toga koji je iznos veći. Za najveće platforme to znači da bi eventualne kazne mogle dostići milijarde dolara, jer se obračun ne ograničava samo na zaradu ostvarenu u Australiji.

Ovakav model predstavlja značajno pooštravanje ranije predloženih kazni, čiji je gornji limit bio 109 miliona australijskih dolara. Vlada smatra da blaže finansijske mere nisu dovoljne da podstaknu globalne kompanije da ozbiljno menjaju svoje sisteme. Nova pravila zato uvode finansijski pritisak koji bi trebalo da natera platforme da bezbednost korisnika uključe u samo projektovanje svojih usluga.

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Na meti štetan sadržaj i rizične funkcije

Propisi obuhvataju sadržaj koji podstiče neprijateljstvo prema ženama ili rodnoj ravnopravnosti, veliča kriminal, promoviše opasne izazove ili podstiče ozbiljno štetno ponašanje. Posebna pažnja usmerena je na zaštitu maloletnika od sadržaja i aktivnosti koje mogu ugroziti njihovu bezbednost i dobrobit. Platforme će morati da prepoznaju rizike i preduzmu razumne mere kako bi ih smanjile.

Odgovornost se ne odnosi samo na objave korisnika. Kompanije će morati da procenjuju i funkcije svojih proizvoda koje mogu podsticati prekomerno korišćenje, uključujući beskonačno skrolovanje i druge mehanizme koji korisnike zadržavaju na platformi. Predviđene su godišnje procene rizika, kao i obaveza da se regulator obavesti pre značajnih promena koje bi mogle da uvedu nove opasnosti.

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Korisnici dobijaju veća prava, kritičari upozoravaju

Jedna od važnih novina jeste mogućnost da građani direktno pokrenu postupak protiv digitalnih platformi ako smatraju da su prekršile svoju zakonsku obavezu zaštite korisnika. Time se odgovornost kompanija ne prepušta isključivo državnim institucijama. Zakon istovremeno predviđa jačanje ovlašćenja regulatora i dodatne mere zaštite privatnosti, uz mogućnost da korisnici u Australiji isključe algoritamske preporuke i izaberu prikaz sadržaja naloga koje sami prate.

Ipak, zakon je izazvao zabrinutost među predstavnicima tehnološke industrije i zagovornicima slobode govora. Kritičari smatraju da pojedine kategorije štetnog sadržaja nisu dovoljno precizno definisane i da bi strah od visokih kazni mogao navesti platforme da uklanjaju i dozvoljene objave. Pojedini predstavnici industrije upozoravaju i na rizike po privatnost zbog proširenih ovlašćenja regulatora, uključujući mogućnost korišćenja anonimnih naloga u istragama.

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Veliki tehnološki sektor pod pritiskom

Australija ovim zakonom nastavlja politiku strože kontrole digitalnih platformi. Zemlja je već uvela zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, a novi propisi predstavljaju sledeći korak u pokušaju da se odgovornost za bezbednost korisnika prebaci na kompanije koje upravljaju internet uslugama. Vlada smatra da platforme moraju da snose posledice ako njihovi sistemi omogućavaju predvidivu štetu.

S druge strane, protivnici zakona strahuju da bi široko definisane obaveze mogle da podstaknu preteranu cenzuru i otežaju poslovanje, naročito manjim digitalnim kompanijama. Spor se zato ne vodi samo oko uklanjanja štetnog sadržaja, već i oko granice između zaštite korisnika, privatnosti i slobode izražavanja. Kada zakon počne da se primenjuje, biće jasnije koliko će stroga pravila promeniti svakodnevno funkcionisanje najvećih internet platformi.