Slušaj vest

Od kada je Australija zabranila korišćenje društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina, zakonodavci iz Španije do Malezije pokazuju interesovanje za slične mere. U Sjedinjenim Američkim Državama sudovi su već utvrdili da tehnološke kompanije nisu dovoljno zaštitile mlade korisnike.

Ova međunarodna pažnja motiviše premijera Entonija Albaniza i njegovu vladu da pojačaju sprovođenje zabrane, kako bi Australija izgledala odlučno i uspešno u očima sveta.

Aplikacije, mobilni Foto: Shutterstock

Meta, TikTok i Alphabet pod istragom

Australijska vlada je najavila da će istražiti kompanije kao što su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i Snapchat zbog mogućih kršenja zakona. Cilj je prikupljanje dokaza za eventualne pravne akcije, jer regulator eSafety preduzima korake samo u slučajevima sistemske neusklađenosti.

Iako su milioni naloga maloletnika deaktivirani, skoro trećina roditelja i dalje prijavljuje da njihova deca koriste društvene mreže, a platforme često nisu proverile starost korisnika.

Foto: Shutterstock

Reakcije roditelja i stručnjaka

Većina roditelja podržava zabranu, ali industrija vredi trilione dolara i mora se pridržavati novih pravila. Anđela Flaneri, bivša pravna savetnica australijske Vlade, ističe da vlada želi da se vidi kao aktivna kako bi podstakla i druge zemlje da usvoje slične mere.

Stručnjaci napominju da sudske presude u SAD-u, gde su Meta i Google proglašeni odgovornim za štetu mladima, dodatno ohrabruju Australiju da insistira na sprovođenju zabrane.

Foto: Shutterstock

Pravne posledice i kazne

Zabrana nalaže platformama da preduzmu „razumne korake“ kako bi sprečile registraciju korisnika mlađih od 16 godina. U suprotnom, kompanije mogu biti kažnjene sa do 49,5 miliona australijskih dolara.

Ministarka za komunikacije Anika Vels naglašava da problem nije u roditeljima ili deci, već u velikim tehnološkim kompanijama koje potkopavaju politiku vlade, dok presude iz SAD-a pokazuju da kompanije mogu snositi značajne finansijske posledice.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Uticaj na dizajn platformi i zaštitu

Istraživači predviđaju da će sudski slučajevi u SAD-u podstaći redizajn društvenih mreža kako bi bile usklađene sa australijskim propisima i fokusirane na zaštitu mladih.

Cilj je smanjenje pristupa maloletnika mrežama, a kompanije koje moraju da izbegnu tužbe u Americi, verovatno će primeniti iste promene i globalno.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.