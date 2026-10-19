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Beranska policija je, po nalogu ODT-a u tom gradu, podnela krivičnu prijavu protiv operativno interesantnog lica Đ. O. (35), zbog sumnje da je počinio krivično delo šumska krađa.

„Preduzimajući aktivnosti usmerene na suzbijanje bespravne seče i drugih nezakonitih aktivnosti u oblasti šumarstva, policijski službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Berane su 10. septembra 2026. godine, prilikom kontrole i pregleda teretnog motornog vozila kojim je upravljao Đ. O., pronašli bukovu građu za koju vozač nije posedovao prateću dokumentaciju“, kazali su iz Uprave policije.

Kako se navodi, daljim aktivnostima službenici Uprave za šume – Područne jedinice Berane utvrdili su da navedena drvna masa potiče iz bespravne seče na području gazdinske jedinice „Jelovica“, gde je evidentirana bespravna seča ukupno 16,26 m³ drvne mase na štetu državne šume.