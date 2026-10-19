SUDARILI SE POLICIJSKA "ŠKODA" I AUTO, BUKNUO STRAŠAN POŽAR: Policajci u žurbi iznosili oružje i municiju iz kola - Drama u Zagrebu
- U Zagrebu su se sudarili 'Tojota' i policijska 'Škoda', a oba vozila su se zapalila kod isključenja sa Mosta slobode, pre raskrsnice kod Hipodroma.
- Policajci su iz službenog auta izneli oružje i municiju pre dolaska vatrogasaca, koji su potom ugasili požar i isključili akumulatore.
- U nesreći niko nije povređen, a okolnosti sudara još nisu poznate.
U Zagrebu su se u noći između subote i nedelje sudarili "Tojota" i policijska "Škoda", nakon čega su se oba vozila zapalila. U policijskom vozilu nalazilo se oružje i municija, koje su policajci uspeli da iznesu pre dolaska vatrogasaca.
U nesreći niko nije povređen.
Do nesreće je došlo nešto pre 4.00 časa ujutru na isključenju sa Mosta slobode, pre raskrsnice kod Hipodroma, u blizini Bundeka.
- Reč je o isključenju sa Mosta slobode, pre raskrsnice kod Hipodroma. Policije je bilo svuda. Upravo su završili sa gašenjem požara na automobilima kada sam stigao. Zatvorili su put - rekao je jedan čitalac.
Policajci su izneli oružje i municiju pre dolaska vatrogasaca.
Nakon sudara, „Tojota“ se zapalila, a plamen se proširio i na policijsku „Škodu“. Vatrogasci su poziv primili u 3.38 časova, uz informaciju da se u policijskom vozilu nalaze oružje i municija.
Policajci su uspeli da iznesu te predmete iz automobila pre dolaska vatrogasaca, čime su otklonili rizik od njihovog izlaganja vatri.
Po dolasku, vatrogasci su isključili akumulatore na vozilima i sprečili dalje širenje požara.
U nesreći niko nije povređen, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara još uvek nisu poznate.
(Kurir.rs/Index)