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U Zagrebu su se u noći između subote i nedelje sudarili "Tojota" i policijska "Škoda", nakon čega su se oba vozila zapalila. U policijskom vozilu nalazilo se oružje i municija, koje su policajci uspeli da iznesu pre dolaska vatrogasaca.

U nesreći niko nije povređen.

Do nesreće je došlo nešto pre 4.00 časa ujutru na isključenju sa Mosta slobode, pre raskrsnice kod Hipodroma, u blizini Bundeka.

- Reč je o isključenju sa Mosta slobode, pre raskrsnice kod Hipodroma. Policije je bilo svuda. Upravo su završili sa gašenjem požara na automobilima kada sam stigao. Zatvorili su put - rekao je jedan čitalac.

Policajci su izneli oružje i municiju pre dolaska vatrogasaca.

Nakon sudara, „Tojota“ se zapalila, a plamen se proširio i na policijsku „Škodu“. Vatrogasci su poziv primili u 3.38 časova, uz informaciju da se u policijskom vozilu nalaze oružje i municija.

Policajci su uspeli da iznesu te predmete iz automobila pre dolaska vatrogasaca, čime su otklonili rizik od njihovog izlaganja vatri.

Po dolasku, vatrogasci su isključili akumulatore na vozilima i sprečili dalje širenje požara.

U nesreći niko nije povređen, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara još uvek nisu poznate.