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Općinski sud u Velikoj Kladuši potvrdio je optužnicu protiv V. E. zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja.

Prema navodima iz optužnice, incident se dogodio 12. oktobra 2025. godine, oko dva sata posle ponoći, u ugostiteljskom objektu u Velikoj Kladuši. Kako se dalje navodi, V. E. je, nezadovoljan time što mu je uskraćeno da popije piće, počeo da uništava inventar objekta i vređa maloletnog konobara M. A.

Razbijao ogledala

- Prvo je uzeo staklenu pepeljaru sa stola i bacio je prema stubu obloženom ogledalom, koje je tom prilikom razbio. Potom je uzeo drugu pepeljaru i bacio je prema ogledalu na zidu, koje je takođe razbio. Tokom incidenta maloletnom konobaru upućivao je psovke i uvrede, govoreći: "je*em ti mater, je*em ti familiju, ima li ovde ko šta protiv", navedeno je u optužnici.

Nakon toga, kako se dodaje, prevrnuo je dva barska stola i oštetio ih, a zatim je sa šanka uzeo plastičnu posudu za led, kojom je razbijao staklene čaše, uništivši pritom i posudu.

- Potom je uzeo staklenu flašu i tablu za posluživanje i bacio ih prema staklenoj polici na kojoj je bilo izloženo piće, pri čemu je porazbijao boce. Kada se maloletni konobar, osećajući se ugroženo, udaljio od šanka, na kojem je ostavio svoj mobilni telefon iPhone 13 Pro, V. E. je uzeo telefon i bacio ga prema staklenoj polici sa izloženim pićem, oštetivši ga – istaknuto je u optužnici.

Drsko i bezobzirno ponašanje

Prema navodima optužnice, B. A. je potom pokušao da smiri V. E. i izvede ga iz ugostiteljskog objekta, ali je V. E. prilikom izlaska prevrnuo još pet barskih stolova i oštetio ih, nakon čega se udaljio iz objekta.