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Sobranje Severne Makedonije produžilo je danas za još pola godine krizno stanje zbog mogućnosti poremećaja snabdevanja naftom i naftnim derivatima.

Tom odlukom parlamenta, krizno stanje uvedeno u martu produženo je po treći put do 20. aprila 2027. godine.

Vlada Hristijana Mickoskog je 22. marta uvela 30-dnevno krizno stanje u energetici, da bi mogla da interveniše.

Tada je smanjila porez na dodatu vrednost na gorivo kako bi zaštitila standard građana.

Sobranje Sevene Makedonije Foto: Sobranje Severne Makedonije

Nakon toga je parlament Severne Makedonije prvi put produžio to krizno stanje od 21. aprila do 20. jula, a zatim i od 21. jula do 20. oktobra.