Sobranje Severne Makedonije produžilo krizno stanje za naftu i goriva do aprila 2027, vlada Hristijana Mickoskog prvi put ga uvela 22. marta
ODLUKA VLASTI U SKOPLJU
SOBRANJE PONOVO PRODUŽILO KRIZNO STANJE! Mere zbog mogućnosti poremećaja snabdevanja naftom i naftnim derivatima trajaće do 20. aprila 2027.
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Sobranje Severne Makedonije produžilo je danas za još pola godine krizno stanje zbog mogućnosti poremećaja snabdevanja naftom i naftnim derivatima.
Tom odlukom parlamenta, krizno stanje uvedeno u martu produženo je po treći put do 20. aprila 2027. godine.
Vlada Hristijana Mickoskog je 22. marta uvela 30-dnevno krizno stanje u energetici, da bi mogla da interveniše.
Tada je smanjila porez na dodatu vrednost na gorivo kako bi zaštitila standard građana.
Sobranje Sevene Makedonije Foto: Sobranje Severne Makedonije
Nakon toga je parlament Severne Makedonije prvi put produžio to krizno stanje od 21. aprila do 20. jula, a zatim i od 21. jula do 20. oktobra.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)
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