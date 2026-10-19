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Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da se cena električne energije neće povećavati, te da će se tek u martu razmatrati moguća nivelacija.

Dodao je da neće biti nikakvih restrikcija struje i da građani mogu biti spokojni.

"Ostajemo na nivou najnižih cena električne energije u regionu", kazao je Dodik na konferenciji za novinare.

Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović je prethodnih dana najavio poskupljenje struje u RS za pedeset odsto.

Dodik je rekao i da energetski sektor mora da bude vlasništvo Republike Srpske (RS) i da ne bi trebalo da bude zatvaranja termoelektrana u narednih deset godina.

Po njegovim rečima, prebacivanje iskopa rude na privatne subjekte bilo je velika greška. On je istakao da će se u narednih mesec do dva razgovarati sa partnerima o nabavci kompletne opreme za eksploataciju za Rudnik i termoelektranu (RiTE) Ugljevik putem međudržavnih ugovora.

"Do tada ćemo završiti probleme u vezi sa imovinsko-pravnim poslovima i završiti određene nivelacije u martu", kazao je on.

Dodao je da se očekuje i smanjenje cena nafte i naftnih derivata u svetu.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Premijer RS Savo Minić izjavio je da TE Ugljevik, koja je zbog nedostatka rude već šesti dan van pogona, mora početi sa radom u narednih sedam, najkasnije deset dana. Kako je rekao, za nju će biti obezbeđen ugalj.

Govoreći o dugoročnim merama, Minić je rekao da je reč o eksproprijaciji.

"Moramo čekati neke ostavinske rasprave i zakonske naslednike, što je nedopustivo kada su u pitanju infrastrukturni projekti. Donećemo zakon o strateškoj infrastrukturi gde će ući energetika i saobraćaj i sve ono što je bitno. U celom svetu, infrastruktura koja je strateška ne može da bude nekim tromim zakonima", ocenio je Minić.

1/7 Vidi galeriju Savo Minić Foto: YouTube/ RTRS vijesti, Printscreen/Youtube

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da Elektroprivreda Srpske (EPS) neće biti prodata niti privatizovana.

Istakao je da je veoma značajno da "javnost razume ovaj trenutak i mere koje su usaglašene na današnjem sastanku o RiTE Ugljevik", dodavši da će proizvodnja u TE biti nastavljena.

"Potražnja za električnom energijom raste svakog meseca, globalni problemi postoje, a mi ovakvim merama pokazujemo odgovornost i solidarnost prema svojim građanima", zaključio je Đokić.