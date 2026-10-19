DODIK: NEĆE BITI POVEĆANJA CENE STRUJE U REPUBLICI SRPSKOJ! Lider SNSD poručio da neće biti nikakvih restrikcija i da građani mogu biti spokojni
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da se cena električne energije neće povećavati, te da će se tek u martu razmatrati moguća nivelacija.
Dodao je da neće biti nikakvih restrikcija struje i da građani mogu biti spokojni.
"Ostajemo na nivou najnižih cena električne energije u regionu", kazao je Dodik na konferenciji za novinare.
Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović je prethodnih dana najavio poskupljenje struje u RS za pedeset odsto.
Dodik je rekao i da energetski sektor mora da bude vlasništvo Republike Srpske (RS) i da ne bi trebalo da bude zatvaranja termoelektrana u narednih deset godina.
Po njegovim rečima, prebacivanje iskopa rude na privatne subjekte bilo je velika greška. On je istakao da će se u narednih mesec do dva razgovarati sa partnerima o nabavci kompletne opreme za eksploataciju za Rudnik i termoelektranu (RiTE) Ugljevik putem međudržavnih ugovora.
"Do tada ćemo završiti probleme u vezi sa imovinsko-pravnim poslovima i završiti određene nivelacije u martu", kazao je on.
Dodao je da se očekuje i smanjenje cena nafte i naftnih derivata u svetu.
Premijer RS Savo Minić izjavio je da TE Ugljevik, koja je zbog nedostatka rude već šesti dan van pogona, mora početi sa radom u narednih sedam, najkasnije deset dana. Kako je rekao, za nju će biti obezbeđen ugalj.
Govoreći o dugoročnim merama, Minić je rekao da je reč o eksproprijaciji.
"Moramo čekati neke ostavinske rasprave i zakonske naslednike, što je nedopustivo kada su u pitanju infrastrukturni projekti. Donećemo zakon o strateškoj infrastrukturi gde će ući energetika i saobraćaj i sve ono što je bitno. U celom svetu, infrastruktura koja je strateška ne može da bude nekim tromim zakonima", ocenio je Minić.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da Elektroprivreda Srpske (EPS) neće biti prodata niti privatizovana.
Istakao je da je veoma značajno da "javnost razume ovaj trenutak i mere koje su usaglašene na današnjem sastanku o RiTE Ugljevik", dodavši da će proizvodnja u TE biti nastavljena.
"Potražnja za električnom energijom raste svakog meseca, globalni problemi postoje, a mi ovakvim merama pokazujemo odgovornost i solidarnost prema svojim građanima", zaključio je Đokić.
(Kurir.rs/Beta)