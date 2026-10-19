Slušaj vest

Putnik koji je leteo za Zagreb letom kompanije Rajaner pokazao je veliku nekulturu. Odmah po sletanju na aerodrom Franjo Tuđman usred noći, policija ga je uhapsila u avionu.

Kako Jutarnji list saznaje, muškarac je V.J.M. (47)54, IT stručnjak koga je u Zagreb doveo poslovni zadatak, a ono što je uradio u avionu morao je da opravda na sudu.

Naime, narušavao je javni red i mir u putničkom delu aviona. Pored toga što je vređao putnike, omalovažavao je i njihova moralna osećanja. Kako? Tokom leta, stalno je dizao noge u vazduh na naslonu sedišta ispred sebe. S obzirom na to da je nosio škotski kilt i nije imao donji veš, pa je putnicima "serviran" ceo sadržaj njegovog međunožja, njegov egzibicionizam je užasnuo i putnike i kabinsko osoblje.

Policija ga je prijavila zbog kršenja člana 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a opštinski sudija, pred kojim je sa vidljivom nelagodom priznao krivicu, kaznio ga je sa 200 evra.