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Putnik koji je leteo za Zagreb letom kompanije Rajaner pokazao je veliku nekulturu. Odmah po sletanju na aerodrom Franjo Tuđman usred noći, policija ga je uhapsila u avionu.

Kako Jutarnji list saznaje, muškarac je V.J.M. (47)54, IT stručnjak koga je u Zagreb doveo poslovni zadatak, a ono što je uradio u avionu morao je da opravda na sudu.

Naime, narušavao je javni red i mir u putničkom delu aviona. Pored toga što je vređao putnike, omalovažavao je i njihova moralna osećanja. Kako? Tokom leta, stalno je dizao noge u vazduh na naslonu sedišta ispred sebe. S obzirom na to da je nosio škotski kilt i nije imao donji veš, pa je putnicima "serviran" ceo sadržaj njegovog međunožja, njegov egzibicionizam je užasnuo i putnike i kabinsko osoblje.

Policija ga je prijavila zbog kršenja člana 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a opštinski sudija, pred kojim je sa vidljivom nelagodom priznao krivicu, kaznio ga je sa 200 evra.

S obzirom na to da je jedan dan bio zadržan u policijskoj stanici aerodroma na Plesu, što vredi 39,82 evra, ovaj iznos će na kraju umanjiti konačnu kaznu koju će morati da plati kada presuda postane pravosnažna.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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