SKANDAL NA LETU ZA ZAGREB! IT stručnjak u kiltu bez donjeg veša digao noge i pokazao međunožje, užasnuti putnici i osoblje gledali sramotan prizor
- Putnik na letu Rajanera za Zagreb narušavao je javni red i mir, vređao putnike i pokazivao međunožje dok je dizao noge na naslon sedišta.
- Policija ga je po sletanju uhapsila na aerodromu Franjo Tuđman, a sud ga je kaznio sa 200 evra zbog prekršaja.
Putnik koji je leteo za Zagreb letom kompanije Rajaner pokazao je veliku nekulturu. Odmah po sletanju na aerodrom Franjo Tuđman usred noći, policija ga je uhapsila u avionu.
Kako Jutarnji list saznaje, muškarac je V.J.M. (47)54, IT stručnjak koga je u Zagreb doveo poslovni zadatak, a ono što je uradio u avionu morao je da opravda na sudu.
Naime, narušavao je javni red i mir u putničkom delu aviona. Pored toga što je vređao putnike, omalovažavao je i njihova moralna osećanja. Kako? Tokom leta, stalno je dizao noge u vazduh na naslonu sedišta ispred sebe. S obzirom na to da je nosio škotski kilt i nije imao donji veš, pa je putnicima "serviran" ceo sadržaj njegovog međunožja, njegov egzibicionizam je užasnuo i putnike i kabinsko osoblje.
Policija ga je prijavila zbog kršenja člana 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a opštinski sudija, pred kojim je sa vidljivom nelagodom priznao krivicu, kaznio ga je sa 200 evra.
S obzirom na to da je jedan dan bio zadržan u policijskoj stanici aerodroma na Plesu, što vredi 39,82 evra, ovaj iznos će na kraju umanjiti konačnu kaznu koju će morati da plati kada presuda postane pravosnažna.
(Kurir.rs/Jutarnji)