HRVATSKI DRŽAVLJANI IZRUČENI SLOVENIJI! Zverski mučili i zadavili penzionera? Raskrinkala ih radnica hotela: Jezivi detalji zločina koji je šokirao region!
- Dvoje hrvatskih državljana izručeno je Sloveniji zbog sumnje da su u Laškom brutalno ubili i mučili penzionera P. G. (76), a muškarac je u pritvoru u Celju, dok je saučesnica u zatvoru u Igu.
- Policija ih je povezala sa zločinom nakon dojave radnice hotela, koja je njihova imena proverila na Guglu i otkrila da je jedan od osumnjičenih ranije osuđivan u Danskoj.
Dvoje hrvatskih državljana osumnjičena za brutalno ubistvo penzionera P. G. (76) u Laškom, u Sloveniji, krajem jula, izručeni su Sloveniji. Muški osumnjičeni je u pritvoru u Celju, dok je njegova saučesnica prebačena u zatvor u Igu, izveštava slovenački portal Dnevnik.
Nakon što ih je nemačka policija sredinom septembra uhapsila na osnovu evropske poternice u blizini holandske granice, 31-godišnjak i njegova dve godine starija partnerka predati su slovenačkim vlastima.
Za brutalno ubistvo i mučenje nesrećnog 76-godišnjaka u njegovom domu osumnjičeni su T. M. (31) i D. K. (29), koji su danima pre zločina bili u Laškom.
Telo žrtve pronađeno je u subotu, 25. jula, kada je policija izvršila raciju u kući na poziv njegove bivše supruge, koja danima nije čula ništa od P. G.
U spavaćoj sobi zatekli su jezivu scenu: penzioner je ležao mrtav u lokvi krvi, sa teškim povredama glave i lica.
Obdukcija je potvrdila da je umro od gušenja i davljenja, najmanje pet dana ranije. Napadači su iz kuće odneli samo njegov mobilni telefon i bankovnu karticu i odmah vozom pobegli u inostranstvo.
Radnika hotela ih pretražila na Guglu i otkrila mračnu prošlost
Način na koji su slovenački kriminalistički istražitelji identifikovali osumnjičene je posebno zanimljiv. Dvojac se pojavio u Laškom nedelju dana pre ubistva. Nakon što se završio festival Pivo i cvete, prijavili su se u hotel Termana, ali su ujutru otišli bez plaćanja računa.
Pošto su se prijavili sa ličnim kartama, sumnjiva službenica hotela je ukucala njihova imena u Gugl. Naišla je na članak u Večernjem listu iz 2019. godine, u kojem je objavljeno da je T. M. u Danskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog 25 krivičnih dela, uključujući pljačke i nezakonito posedovanje oružja.
Službenica je odmah obavestila policiju, dajući im ključni trag. T. M. je deportovan iz Danske u novembru prošle godine nakon što je odslužio polovinu kazne.
Žrtva je primećena u kafiću dok je pratila berzu na svom mobilnom telefonu
Istražitelji su takođe utvrdili da je P. G. postao njihova meta. Iako je živeo mirnim i povučenim životom, posedovao je značajan blok akcija i svakodnevno uz kafu pratio berzu na svom mobilnom telefonu. Osumnjičeni su to primetili, locirali njegovu kuću i shvatili da živi sam.
Prva provala izvršena je dan pre ubistva. Sedamdesetšestogodišnjak je poslao porodici poruku putem Vajbera da su ga posetili mlađa žena i bradati muškarac i da je uspeo da ih otera, ali njegovi rođaci nisu na vreme primetili poruku. Razbojnici su se vratili već sledećeg dana, mučili ga i ubili, a zatim pobegli sa njegovom karticom i mobilnim telefonom.
Tokom boravka u Sloveniji, dvojac je boravio u nekoliko objekata bez plaćanja, a koristili su i taksi. Na dan ubistva, odeća je ukradena iz prodavnica, a osumnjičena je nosila periku koju je kasnije bacila u kontejner u Celju, gde ju je policija pronašla kao dokaz, prenosi Dnevnik.