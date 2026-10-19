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Dvoje hrvatskih državljana osumnjičena za brutalno ubistvo penzionera P. G. (76) u Laškom, u Sloveniji, krajem jula, izručeni su Sloveniji. Muški osumnjičeni je u pritvoru u Celju, dok je njegova saučesnica prebačena u zatvor u Igu, izveštava slovenački portal Dnevnik.

Nakon što ih je nemačka policija sredinom septembra uhapsila na osnovu evropske poternice u blizini holandske granice, 31-godišnjak i njegova dve godine starija partnerka predati su slovenačkim vlastima.

Za brutalno ubistvo i mučenje nesrećnog 76-godišnjaka u njegovom domu osumnjičeni su T. M. (31) i D. K. (29), koji su danima pre zločina bili u Laškom.

Telo žrtve pronađeno je u subotu, 25. jula, kada je policija izvršila raciju u kući na poziv njegove bivše supruge, koja danima nije čula ništa od P. G.

U spavaćoj sobi zatekli su jezivu scenu: penzioner je ležao mrtav u lokvi krvi, sa teškim povredama glave i lica.

Obdukcija je potvrdila da je umro od gušenja i davljenja, najmanje pet dana ranije. Napadači su iz kuće odneli samo njegov mobilni telefon i bankovnu karticu i odmah vozom pobegli u inostranstvo.

Radnika hotela ih pretražila na Guglu i otkrila mračnu prošlost

Način na koji su slovenački kriminalistički istražitelji identifikovali osumnjičene je posebno zanimljiv. Dvojac se pojavio u Laškom nedelju dana pre ubistva. Nakon što se završio festival Pivo i cvete, prijavili su se u hotel Termana, ali su ujutru otišli ​​bez plaćanja računa.

Pošto su se prijavili sa ličnim kartama, sumnjiva službenica hotela je ukucala njihova imena u Gugl. Naišla je na članak u Večernjem listu iz 2019. godine, u kojem je objavljeno da je T. M. u Danskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog 25 krivičnih dela, uključujući pljačke i nezakonito posedovanje oružja.

Službenica je odmah obavestila policiju, dajući im ključni trag. T. M. je deportovan iz Danske u novembru prošle godine nakon što je odslužio polovinu kazne.

Žrtva je primećena u kafiću dok je pratila berzu na svom mobilnom telefonu

Istražitelji su takođe utvrdili da je P. G. postao njihova meta. Iako je živeo mirnim i povučenim životom, posedovao je značajan blok akcija i svakodnevno uz kafu pratio berzu na svom mobilnom telefonu. Osumnjičeni su to primetili, locirali njegovu kuću i shvatili da živi sam.

Prva provala izvršena je dan pre ubistva. Sedamdesetšestogodišnjak je poslao porodici poruku putem Vajbera da su ga posetili mlađa žena i bradati muškarac i da je uspeo da ih otera, ali njegovi rođaci nisu na vreme primetili poruku. Razbojnici su se vratili već sledećeg dana, mučili ga i ubili, a zatim pobegli sa njegovom karticom i mobilnim telefonom.