ŠEST SVINJA ISPALO IZ KAMIONA PRAVO NA KOLOVOZ Policija hitno izašla na teren, vozačima izdato upozorenje
Na brzoj saobraćajnici DC10 u Hrvatskoj danas posle podne dogodio se nesvakidašnji incident kada je iz kamiona tokom vožnje ispalo šest svinja, što je izazvalo probleme u saobraćaju na putu prema Zagrebu.
Kako prenosi Podravski, životinje su završile na kolovozu, a prema prvim informacijama sa terena, neke od njih su preživele incident.
Policija izašla na teren, vozačima upućeno upozorenje
Na mesto događaja izašli su pripadnici policije i radnici Hrvatskih cesta kako bi obezbedili saobraćajnicu i omogućili bezbedno odvijanje saobraćaja.
Hrvatski autoklub (HAK) izdao je posebno upozorenje vozačima zbog prisustva životinja na putu.
Na deonici između mesta Gradec i Konak, u smeru Konaka, uvedeno je ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima su svinje ispale iz kamiona, niti koliko je životinja stradalo u incidentu.
(Kurir.rs/Index.hr)