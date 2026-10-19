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Na brzoj saobraćajnici DC10 u Hrvatskoj danas posle podne dogodio se nesvakidašnji incident kada je iz kamiona tokom vožnje ispalo šest svinja, što je izazvalo probleme u saobraćaju na putu prema Zagrebu.

Kako prenosi Podravski, životinje su završile na kolovozu, a prema prvim informacijama sa terena, neke od njih su preživele incident.

Policija izašla na teren, vozačima upućeno upozorenje

Na mesto događaja izašli su pripadnici policije i radnici Hrvatskih cesta kako bi obezbedili saobraćajnicu i omogućili bezbedno odvijanje saobraćaja.

Hrvatski autoklub (HAK) izdao je posebno upozorenje vozačima zbog prisustva životinja na putu.

Na deonici između mesta Gradec i Konak, u smeru Konaka, uvedeno je ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima su svinje ispale iz kamiona, niti koliko je životinja stradalo u incidentu.

(Kurir.rs/Index.hr)

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