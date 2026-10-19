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Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Alije Balijagića i njegovog branioca i potvrdio presudu Apelacionog suda Crne Gore, kojom je Balijagić osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godinazbog teškog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj, kao i krivičnog dela nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

Kako je navedeno u saopštenju, odluku je donelo veće Vrhovnog suda odlučujući o žalbama podnetim protiv presude Apelacionog suda Crne Gore iz maja ove godine, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Bijelom Polju iz decembra 2025. godine.

Balijagić je proglašen krivim jer je 25. oktobra 2024. godine, u večernjim satima, u mestu Sokolac, u opštini Bijelo Polje, na podmukao način ubio Jovana i Milenku Madžgalj, koristeći lovačku pušku koju je neovlašćeno posedovao i nosio.

1/6 Vidi galeriju Kuća u kojoj je boravio Alija Balijagić pre hapšenja Foto: Facebook, Kurir Televizija, Kurir, RINA

Kako je utvrđeno tokom postupka, Balijagić je tog dana došao do kuće žrtava, lažno se predstavljajući kao lovac. Nakon što su ga ugostili, napustio je njihovu kuću, da bi se nekoliko sati kasnije ponovo vratio.

Koristeći betonski blok kako bi se podigao do visine prozora, pucao je u Jovana Madžgalja, a zatim još dva puta u Milenku Madžgalj, koja je pokušala da pozove policiju.

Vrhovni sud prihvatio je zaključak nižestepenih sudova da je ubistvo izvršeno na podmukao način, jer je okrivljeni svesno stvorio i iskoristio okolnosti u kojima žrtve nisu očekivale napad niti su mogle da se zaštite.

1/7 Vidi galeriju Alija Balijagić izručen Crnoj Gori Foto: Uprava policije Crne Gore

Sud je ocenio da celokupno ponašanje Balijagića, uključujući njegov prethodni dolazak i kasniji povratak tokom noći, ukazuje na planirano i prevarno postupanje, a ne na ubistvo na mah, kako je tvrdila odbrana.

- Razmatrajući žalbene navode kojima je osporavana uračunljivost okrivljenog, Vrhovni sud je ocenio da su nižestepeni sudovi pravilno prihvatili nalaze psihijatrijskog i psihološkog veštačenja. Veštaci su kod Balijagića utvrdili antisocijalni poremećaj ličnosti, ali ne i postojanje duševne bolesti ili zaostalog duševnog razvoja. Prema njihovom zaključku, utvrđeni poremećaj ličnosti nije uticao na sposobnost okrivljenog da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, zbog čega je sud ocenio da je u vreme izvršenja krivičnih dela bio uračunljiv - navodi se u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje Alije Balijagića Foto: Pritnscreen/TikTok/Dosije.192, RTCG

Vrhovni sud odbio je i žalbene navode kojima je osporavana pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja, uključujući primedbe odbrane na rezultate DNK veštačenja. Sud je ocenio da su nižestepeni sudovi pravilno i potpuno utvrdili sve činjenice od značaja za donošenje odluke.

Kako je istaknuto u saopštenju, prilikom odlučivanja o kazni Vrhovni sud ocenio je da su pravilno vrednovane sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.