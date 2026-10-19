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Policija je prošlog petka u Vukovaru i Vinkovcima zaustavila dvoje mladih vozača koji su kroz naseljena mesta vozili više nego dvostruko brže od dozvoljenog. Oboje su kažnjeni novčanim kaznama i zabranom upravljanja vozilom, saopštila je danas Policijska uprava vukovarsko-sremska.

Prvi slučaj zabeležen je u petak, 16. oktobra, oko 16.40 časova u Vukovaru. Policija je zaustavila 22-godišnju devojku koja je automobilom vukovarskih registarskih oznaka vozila brzinom od 113 kilometara na sat na putu gde je ograničenje 50 kilometara na sat.

Istog dana, oko 20.35 časova, u Vinkovcima je zaustavljen 23-godišnji mladić koji je automobilom vinkovačkih registarskih oznaka vozio brzinom od 117 kilometara na sat, takođe na putu gde je ograničenje 50 kilometara na sat.

Oboje kažnjeni sa 1.320 evra

Policija je 22-godišnjoj devojci i 23-godišnjem mladiću izdala prekršajne naloge.

Oboje su kažnjeni novčanom kaznom od po 1.320 evra, zabranom upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri meseca, a dobili su i po šest negativnih prekršajnih bodova, navodi Policijska uprava vukovarsko-sremska.

(Kurir.rs/Index.hr)

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