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Dvoje hrvatskih državljana osumnjičenih za ubistvo Petra G. u Laškom u julu ove godine izručeno je Sloveniji.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni muškarac nalazi se u pritvoru u Celju, dok je njegova saučesnica smeštena u zatvor na Igu. Slučaj misterioznog ubistva mesecima nije bio razjašnjen, piše Dnevnik.si.

Nemačka policija uhapsila ih je sredinom septembra u blizini granice sa Holandijom, na osnovu evropskog naloga za hapšenje.

Reč je o 31-godišnjem Tončeku Mujagiću i 29-godišnjoj Dilferi Konstandin. Oni se terete da su u julu u kući u Trubarjevoj ulici ubili 76-godišnjeg penzionera.

Kriminalisti iz Celja utvrdili su da je ovaj par boravio u Laškom nekoliko dana pre napada. Policija je telo žrtve pronašla u subotu, 25. jula.

Slučaj je policiji prijavila bivša supruga žrtve, koja je 25. jula došla u Laško jer joj se danima nije javljao.

Kada je na ulazu u kuću zatekla oštećena vrata i nered, pozvala je policiju. U spavaćoj sobi pronađeno je telo muškarca sa teškim povredama lica. Bilo je očigledno da je pre smrti bio mučen.

Ključni trag iz hotela

Obdukcija je potvrdila nasilnu smrt. Kao uzrok smrti navedeni su davljenje i gušenje, a žrtva je imala i brojne povrede glave. Procenjuje se da je smrt nastupila najmanje pet dana ranije, između 20. i 21. jula.

Osumnjičeni su iz kuće uzeli samo mobilni telefon i bankovnu karticu, nakon čega su vozom pobegli iz Laškog, a zatim i iz zemlje. Uhapšeni su u Nemačkoj posle sedam nedelja bekstva.

Istražitelji su im brzo ušli u trag zahvaljujući radnici hotela. Naime, nedelju dana pre ubistva, dan nakon festivala "Pivo i cveće", par se prijavio u hotel Termana Laško, ali je otišao ne plativši račun.

Pošto su se prijavili pravim ličnim dokumentima, radnica je njihova imena unela u internet pretraživač i pronašla članak Večernjeg lista iz 2019. godine.

U članku je pisalo da je Mujagić u Danskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog 25 krivičnih dela, među kojima su nasilničke pljačke, provale i nezakonito posedovanje oružja.

Radnica je odmah obavestila policiju. Mujagić je iz Danske proteran u novembru prošle godine, nakon što je odslužio polovinu kazne.

Praćenje žrtve

Ostalo je nejasno kako su za metu odabrali Petra G., koji se ničim nije posebno isticao. Meštani su ga slabo poznavali jer je bio povučen i nije ulazio u sukobe.

Svakodnevno je ručao u Termani i pio kafu u hotelu Špica, gde se družio samo sa jednim prijateljem.

Policija je, međutim, utvrdila da je posedovao akcije velikih kompanija i da je na mobilnom telefonu pratio stanje na berzi. Veruje se da su osumnjičeni to primetili dok su ga posmatrali i shvatili da živi sam.

U kuću su prvi put provalili dan pre ubistva. Žrtva je o tome putem Vibera poslala poruku bivšoj supruzi, sinu i ćerki.

Napisao je da su ga posetili mlađa žena i muškarac sa bradom, koje je opisao kao "verovatno Rome", i da je uspeo da ih otera, ali da je situacija bila "napeta". Članovi njegove porodice nisu na vreme videli poruku.

Sumnja se da se par vratio narednog dana. Veruje se da su mučili muškarca kako bi iznudili novac, a na kraju su mu uzeli bankovnu karticu i mobilni telefon.

Istraga je takođe otkrila da su jednu noć proveli u hotelu Špica, kao i da su boravili u hostelu Veronika u Celju, odakle su 21. jula pobegli taksijem ne plativši račun.