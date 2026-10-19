Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili V.P. zbog sumnje da je pretio ocu .

Kako je saopšteno iz ODT-a, V.P. će biti priveden na saslušanje dežurnom tužiocu.

„Osnovano se sumnja da je osumnjičeni pretnjom da će napasti na život i telo svog oca ugrozio njegovu sigurnost i da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici“, navodi se u saopštenju.