Crna Gora
MUŠKARAC UHAPŠEN ZBOG PRETNJI OCU U NIKŠIĆU: Sumnjiči se za nasilje u porodici
- Policija je po nalogu ODT-a u Nikšiću uhapsila V.P. zbog sumnje da je pretio ocu.
- Osumnjičeni će biti priveden dežurnom tužiocu, a tereti se za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.
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Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili V.P. zbog sumnje da je pretio ocu.
Kako je saopšteno iz ODT-a, V.P. će biti priveden na saslušanje dežurnom tužiocu.
„Osnovano se sumnja da je osumnjičeni pretnjom da će napasti na život i telo svog oca ugrozio njegovu sigurnost i da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici“, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG
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