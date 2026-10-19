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Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je pritvor za dvadesetdvogodišnjeg E. K. nakon pogibije šesnaestogodišnjaka koji je pao sa prtljažnika automobila kojim je upravljao osumnjičeni.

Dvadesetdvogodišnjak se sumnjiči da je u četvrtak, 15. oktobra, na lokalnom putu u mestu Drvetine, u opštini Bugojno, upravljao automobilom BMW, iako nije imao položen vozački ispit.

Na zadnjem delu vozila sedeli su E. V. i šesnaestogodišnjak, koji je pao sa automobila kada je vozač zakočio.

Dečak je tom prilikom udario glavom o asfalt i izgubio svest, a od zadobijenih povreda preminuo je na putu do bolnice.

Protiv E. V. vodi se istraga zbog krivičnog dela davanje lažnog iskaza, dok se E. K. sumnjiči za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, prenosi Srna.

Pritvor je predložen zbog bojazni da bi E. K. mogao da uništi, sakrije, izmeni ili falsifikuje dokaze ili tragove važne za krivični postupak.

Takođe, postoji bojazan da bi mogao da ometa krivični postupak uticajem na svedoke, saučesnike ili osobe koje su pomagale u prikrivanju krivičnog dela, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva.

O predlogu za određivanje pritvora odlučivaće Opštinski sud u Bugojnu.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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