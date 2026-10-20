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Prvostepenom presudom Opštinskog suda u Cazinu, Nermina Hadžigrahić iz Tuzle osuđena je na godinu zatvora zbog krivotvorenja službene isprave.

U pitanju je nepravosnažna presuda i na nju je moguće uložiti žalbu a Hadžigrahićeva je osuđena zbog produženog krivičnog dela krivotvorenja službene isprave.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Hadžigrahić je kao profesorica na Visokoj međunarodnoj školi Cazin, u okviru studijskog programa "Sestrinstvo", od 2017. do 2019. godine overavala ispitne prijave i spiskove studenata sa, kako se navodi u optužnici, neistinitim podacima.

Za šta su je teretili?

Tužilaštvo je profesorku optužilo u augustu 2025. godine, tereteći je da je svojim potpisom potvrđivala da su pojedini studenti pristupili ispitima i položili ih, iako to, prema navodima optužnice, nisu učinili.

Hadžigrahić je, prema optužnici, bila odgovorna za provođenje nastavnog procesa i ocjenjivanje studenata, a sporne isprave odnosile su se na više predmeta u okviru studijskog programa "Sestrinstvo".

- U prijavama i spiskovima bilo je navedeno da je više studenata pristupilo polaganju različitih ispita i položilo ih, iako isti studenti nisu pristupili niti položili takve ispite - navode iz Tužilaštva.

Na prvostepenu presudu stranke imaju pravo žalbe Kantonalnom sudu u Bihaću u roku od 15 dana od dana prijema presude.