Crna Gora
POŽAR NA ČAMCU KOD BUDVE: Evakuisano 20 osoba, oglasila se Uprava pomorske sigurnosti
- Na čamcu kod ostrva Sveti Nikola, kod Budve, izbio je požar u mašinskom prostoru oko 15.15 časova.
- Sa plovila je evakuisano 20 osoba uz pomoć više brodova, policije i vatrogasaca.
- Uprava navodi da nije došlo do izlivanja u more.
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Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama primila je u ponedeljak oko 15.15 časova, preko Operativno-komunikacionog centra 112, poziv za pomoć sa čamca na unutrašnjoj strani ostrva Sveti Nikola, kod Budve, nakon što je izbio požar u mašinskom prostoru.
Na čamcu se nalazilo 20 osoba, koje su brzo evakuisane uz pomoć plovila u blizini, čamca Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, pripadnika Sektora granične policije i vatrogasaca.
Na mesto događaja upućen je i čamac SAR5 Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, radi dalje koordinacije aktivnosti. Prema informacijama Uprave, utvrđeno je da nije došlo do izlivanja u more.
Kurir.rs/RTCG
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