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Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama primila je u ponedeljak oko 15.15 časova, preko Operativno-komunikacionog centra 112, poziv za pomoć sa čamca na unutrašnjoj strani ostrva Sveti Nikola, kod Budve, nakon što je izbio požar u mašinskom prostoru.

Na čamcu se nalazilo 20 osoba, koje su brzo evakuisane uz pomoć plovila u blizini, čamca Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, pripadnika Sektora granične policije i vatrogasaca.

Na mesto događaja upućen je i čamac SAR5 Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, radi dalje koordinacije aktivnosti. Prema informacijama Uprave, utvrđeno je da nije došlo do izlivanja u more.

Kurir.rs/RTCG

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