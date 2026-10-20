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Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama primila je u ponedeljak oko 15.15 časova, preko Operativno-komunikacionog centra 112, poziv za pomoć sa čamca na unutrašnjoj strani ostrva Sveti Nikola, kod Budve, nakon što je izbio požar u mašinskom prostoru.

Na čamcu se nalazilo 20 osoba, koje su brzo evakuisane uz pomoć plovila u blizini, čamca Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, pripadnika Sektora granične policije i vatrogasaca.