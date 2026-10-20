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Policija Brčko distrikta BiH istražuje slučaj fizičkog napada na maloletnu osobu koji je prijavljen 16. oktobra. U okviru postupanja utvrđen je osnov sumnje, dok je jedna osoba lišena slobode zbog prekršaja narušavanja javnog reda i mira.

Prema informacijama iz Policije Brčko distrikta BiH, nakon zaprimljene prijave da je više nepoznatih osoba fizički napalo maloletnika, policijski službenici odmah su preduzeli mere i radnje s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja.

- U okviru dosadašnjih aktivnosti utvrđen je osnov sumnje da je počinjeno krivično delo laka telesna povreda iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH - naveli su iz policije.

Osim toga, jedna osoba lišena je slobode zbog prekršaja drskog ponašanja i ometanja vršenja službenih poslova i zadataka, propisanih Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.