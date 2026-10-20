UŽASAN NAPAD U BRČKOM: Više osoba napalo maloletnika, jedna osoba uhapšena
Policija Brčko distrikta BiH istražuje slučaj fizičkog napada na maloletnu osobu koji je prijavljen 16. oktobra. U okviru postupanja utvrđen je osnov sumnje, dok je jedna osoba lišena slobode zbog prekršaja narušavanja javnog reda i mira.
Prema informacijama iz Policije Brčko distrikta BiH, nakon zaprimljene prijave da je više nepoznatih osoba fizički napalo maloletnika, policijski službenici odmah su preduzeli mere i radnje s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja.
- U okviru dosadašnjih aktivnosti utvrđen je osnov sumnje da je počinjeno krivično delo laka telesna povreda iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH - naveli su iz policije.
Osim toga, jedna osoba lišena je slobode zbog prekršaja drskog ponašanja i ometanja vršenja službenih poslova i zadataka, propisanih Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.
Iz policije su najavili da će se o ovom događaju oglasiti nakon okončanja svih istražnih radnji.