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Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili V.P. zbog sumnje da je pretio ocu.

Kako je saopšteno iz ODT-a, V.P. će biti priveden na saslušanje dežurnom tužiocu.

- Osnovano se sumnja da je osumnjičeni pretnjom da će napasti na život i telo svoga oca ugrozio njegovu sigurnost i da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici - navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/RTCG)

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