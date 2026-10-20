Hrvatska
SAOBRAĆAJNA NESREĆA U DALMACIJI! Poginula jedna osoba
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Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21:55 na lokalnom putu u mestu Tugare, saopštila je Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije.
Prema prvim informacijama, u nesreći je učestvovalo jedno putničko vozilo. O događaju je obavešteno Županijsko državno tužilaštvo, a na mestu nesreće biće sproveden uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti ove tragedije.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
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