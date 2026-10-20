MEHMED VUKALIĆ OSUĐEN NA 45 GODINA ZATVORA! Domar išao po školi sa kalašnjikovom i ubijao redom, horor u Sanskom Mostu
- Kantonalni sud u Bihaću osudio je Mehemeda Vukalića na 45 godina zatvora zbog trostrukog ubistva u Sanskom Mostu u avgustu 2024. godine.
- U Gimnaziji je ubio direktora Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu Gordanu Midžan, dok je radio kao domar.
Kantonalni sud u Bihaću u ponovljenom postupku nepravosnažno je osudio Mehemeda Vukalića na zatvorsku kaznu od 45 godina za trostruko ubistvo u Sanskom Mostu u avgustu 2024. godine.
On je tada u Gimnaziji u Sanskom Mostu ubio direktora Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu Gordanu Midžan.
U to vreme Vukelić je u školi radio kao domar.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je Vukalića u novembru prošle godine na 42 godine zatvora, a osim trosutrukog ubistva, teretio se i za nezakonito posedovanje automatske puške - kalašnjikova, kojim je počinio ubistvo.
Tu presudu kasnije je poništio Vrhovni sud Federacije BiH.
Vukalić je posle počinjenog zločina pucao sebi u grudi, ali je uspeo da preživi.
Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.
(Kurir.rs/Beta)