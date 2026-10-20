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Kantonalni sud u Bihaću u ponovljenom postupku nepravosnažno je osudio Mehemeda Vukalića na zatvorsku kaznu od 45 godina za trostruko ubistvo u Sanskom Mostu u avgustu 2024. godine.

On je tada u Gimnaziji u Sanskom Mostu ubio direktora Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu Gordanu Midžan.

U to vreme Vukelić je u školi radio kao domar.

Kantonalni sud u Bihaću osudio je Vukalića u novembru prošle godine na 42 godine zatvora, a osim trosutrukog ubistva, teretio se i za nezakonito posedovanje automatske puške - kalašnjikova, kojim je počinio ubistvo.

Tu presudu kasnije je poništio Vrhovni sud Federacije BiH.

Vukalić je posle počinjenog zločina pucao sebi u grudi, ali je uspeo da preživi.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

(Kurir.rs/Beta)

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