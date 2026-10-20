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Na muralu trobojke u Spasovdanskoj ulici.u Istočnom Sarajevu ispisan je uvredljiv napis "genocidaši".

RTRS navodi da od jutros policija obezbeđuje ovaj deo ulice.

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je da skrnavljenje zastave Republike Srpske natpisom "genocidaši", koji vređa celi jedan narod, nije hrabrost, već kukavički pokušaj prekrajanja istorije i nasilja nad istinom.

- Stavljanje monstruoznih etiketa celom jednom narodu na čelo i Republici Srpskoj nije samo govor mržnje, već projektovana namera da se opravda prvobitni progon i etniičko čišćenje sarajevskih Srba - izjavio je Dodik za Srnu, prenosi Tanjug.

Dodik je naveo da svaki ovakav čin omalovažavanja, zastrašivanja ili vređanja srpskog identiteta, njegovih vrednosti i slobode predstavlja direktan nastavak progona koji su Srbi preživljavali kroz vekove, pa tako i u poslednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

- Naša zastava, naši simboli i naša Republika Srpska nisu nastali iz genocida, već u miru, voljom naroda da preživi, jer tamo gde je živeo više nije bio slobodan niti prihvaćen - naveo je Dodik.

On je poručio da vandali koji su na muralu srpske trobojke u Istočnom Sarajevu isipisali uvredljivi grafit treba da znaju da njihove pretnje, ni sramne poruke neće pokolebati srpski narod niti izbrisati njegovo postojanje, kao što ih nisu pokolebali ni 90-ih godina prošlog veka.

- Mi znamo ko smo, šta smo i odakle smo proterani. Znamo šta danas branimo u Istočnom Sarajevu i celoj Republici Srpskoj, a njihove provokacije samo dokazuju koliko je naša istrajnost potrebna i neizbežna, posebno u gradu koji je nikao iz pepela - rekao je Dodik.

1/4 Vidi galeriju Milorad Dodik se obraća poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske tokom rasprave o donošenju novog ustava. Foto: Printscreen Youtube/RTRS vijesti

Dodik je podsetio da Istočno Sarajevo nije stvoreno na temelju inata, već potrebe srpskog naroda da preživi i opstane tamo gde je svoj na svome.