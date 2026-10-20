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Na regionalnim putu kod Resena u Severnoj Makedoniji uhapšena je 24-godišnjakinja koja je vozila skoro tri puta brže od dozvoljenog, saopštila je danas policija.

Kako se navodi, prilikom kontrole saobraćaja radarom policajci su utvrdili da E.N. iz resenskog sela Podmočani vozila automobil "audi" brzinom od 142 kilometra na sat na mestu gde saobraćajni znak ograničava brzinu na 50 kilometara na sat.

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"O tom događaju je obavešten javni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Resenu, po čijem nalogu je vozilo oduzeto. Nakon potpunog dokumentovanja protiv nje će biti podneta krivična prijava za 'bezobzirno upravljanje motornim vozilom'", precizira se.