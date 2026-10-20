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Državljanka Nepala (27) teško je povređena u nesreći koja se dogodila juče oko 12 časova u maslinjaku na Fažanskom putu u Istri.

Prema informacijama pulske policije, na nju je naleteo kombi kojim je upravljao 41-godišnji muškarac.

Policijskim uviđajem utvrđeno je da se žena, angažovana na berbi maslina, odmarala u visokoj travi. Ležala je na zemlji, pa je vozač kombija nije primetio i prešao je vozilom preko nje.

Povređena radnica prevezena je u Opštu bolnicu u Puli, gde su joj konstatovane teške telesne povrede.