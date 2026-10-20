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Policija u Rijeci istražuje računarsku prevaru u kojoj je 52-godišnja hrvatska državljanka izgubila više od 230.000 evra nakon što je na društvenoj mreži naišla na oglas za ulaganje u kriptovalute.

Oglas joj je nudio mogućnost zarade uz početno ulaganje od samo 250 evra, ali nakon što je ostavila svoje podatke, nepoznate osobe navele su je na niz uplata znatno većih iznosa.

Prema do sada prikupljenim informacijama, žena se u martu 2026. godine prijavila preko oglasa i tom prilikom unela lične i kontakt podatke.

Nakon toga kontaktiralo ju je više nepoznatih osoba koje su je nagovorile da novac uplaćuje putem transakcija kriptovalutama, prenosa sa bankovnih računa i servisa za slanje novca.

Policija upozorava na lažne oglase

Ukupna materijalna šteta premašila je 230.000 evra, a kriminalističku istragu sprovode policijski službenici Prve policijske stanice u Rijeci.

Policija za sada nije objavila podatke o počiniocima niti o broju izvršenih uplata.

Policija ponovo upozorava građane na prevare povezane sa internet ulaganjima, posebno na oglase koji obećavaju veliku i brzu zaradu uz mala početna ulaganja.

Građanima se savetuje da budu oprezni i da lične i bankovne podatke nikada ne ustupaju neproverenim osobama ili internet stranicama.

(Kurir.rs/Index.hr)

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