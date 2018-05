UDRUŽENJA ŽESTOKO OSUDILA ĐUKANOVIĆEVU REAKCIJU NA RANJAVANJE NOVINARKE LAKIĆ: Sramnom izjavom sakriva odgovornost!

Poruka lidera DPS i novoizabranog predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da novinarka Vijesti Olivera Lakić nije prava meta ranjavanja, već da je to država, licemerna je i sramna jer je umesto žaljenja pokušao sebe da predstavi kao žrtvu napada.

To je poruka brojnih novinarskih i nevladinih udruženja i predstavnika političkih partija u Crnoj Gori.

Đukanović je u sredu uveče, dan nakon što je pucano na Lakićevu ispred njene zgrade, izjavio da je novinarki nanesena “kontrolisana šteta”.

"Hoću da kažem da ću se i dalje sa istim entuzijazmom, do istrebljenja, boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca... i protiv heroja iz mraka koji prislone pištolj na nogu novinarke, da bi joj hirurški precizno naneli kontrolisanu, ali nekom drugom ko je politička meta, nekontrolisanu štetu. Ali, jednako tako i protiv svih onih koji misle da ih njihov medijski biznis dovoljno dobro štiti od svega nezakonitog i nemoralnog što čine", kazao je Đukanović.

Ocenio je da se napadom na Lakićevu želela “posejati sumnja i naneti moralna i politička šteta, određenim javnim ličnostima, delovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gori”.

Predsednik GP URA Dritan Abazović rekao je da je izjava Đukanovića nastavak “beskrupulozne sramne politike koju propagira godinama”, a koja je kulminirala optužbama za fašizam.

"Poražavajuće je što Đukanović želi da prikaže da neke druge strukture žele da ometaju evropski put Crne Gore i da je napad na gospođu Lakić zapravo napad na državu, a upravo se dešava suprotno. Bilo bi pravedno da je Đukanović preuzeo odgovornost kao neosporno politički autoritet u ovoj državu ili krivicu adresirao direktno na premijera i Vladu, koja je svojim radnjama omogućila da se kriminalci nesmetano šetaju ulicama i da s vremena na vreme ubiju ili rane koga god misle da treba”, kazao je Abazović.

On smatra da je ovo poruka policiji i tužilačkim organima da se napad na novinarku zataška, te da je ubeđen da će se naći neki formalni krivci koji će biti daleko od nalogodavaca.

Bivši šef Skupštine Crne Gore i predsednik SDP Ranko Krivokapić u otvorenom pismu Đukanoviću navodi da je "izjednačavati oružane napade plaćenih ubica na novinare, sa boljim ili gorim tekstovima o kriminalu koji konstatuje i EU, bez presedana na javnoj sceni civilizovanog sveta”.

Direktorica MANS Vanja Ćalović Marković potvrđuje da je neverovatno da Đukanović ni u jednom trenutku ne osuđuje napad na novinarku:

"Ta izjava predstavlja brutalni pokušaj manipulacije samo sa ciljem da na neki način sakrije sopstvenu odgovornost jer je on lično pozvao na napad kada je novinare nazvao fašistima i on lično je stvorio sistem u kojem nema kazni za napadače i u kome nema odgovornosti za to što nema rezultata u istragama", kazala je.

Iz Koalicije za 21. vek (URA-Demokrate) lidera DPS optužili su za izvrtanje teza i poručili mu da je najbolje da se povuče sa predsedničkog mesta, pre nego ga i preuzme.

"Pucano je u Oliveru, a ranjeno je celo društvo i sistem univerzalnih vrednosti”, navode oni.

Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović rekao je da je Đukanović skinuo odgovornost sa najodgovornijih - sebe i premijera Duška Markovića.

Vučurović smatra da predstavnici EU u Podgorici "žmure na činjenicu da je na sceni poslednja diktatura u Evropi, i u kontinuitetu podilaze i blagonaklono gledaju na razne poteze aktuelne vlasti".

Reporteri bez granica objavili su juče da je Đukanović osudio napad na Lakićevu, ali da su ga novinari optužili za licemerstvo, jer ih je ponovo okarakterisao kao “fašiste”.

Predsednik Komisije za istrage napada na medije i njihovu imovinu Nikola Marković ocenio je da je Đukanovićeva izjava “u najmanju ruku sramotna”.

"Umesto da izrazi žaljenje zbog napada na našu koleginicu Oliveru Lakić on pokušava taj zločin da relativizuje pravdajući ga nekakvim nebuloznim stavovima, gde govori o radu medija, o neplaćanju poreza. Mislim da smo svi koji težimo profesionalnom i slobodnom novinarstvu obavezni da pružimo otpor ovakvim stavovima, jer svi znamo da kad Đukanović nešto kaže to odmah ima reperkusije na rad slobodnih medija i novinara", kazao je Marković .

Urednica Monitora Milena Perović Korać kazala je da nakon ove izjave novinari mogu očekivati optužbe da sami sebe napadaju, dok je aktivista Medijskog centra Dragoljub Duško Vuković kazao da bi institucije, ukoliko se, kako sumnja Đukanović, Lakićeva žrtvovala kako bi se neko oštetio, trebalo dodatno da rade na rasvetljavanju njenog slučaja.

Generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Mila Radulović složila se da se državi nanosi šteta, ali zbog toga jer nije otkrila napadače i nalogodavce na novinare u svim slučajevima koji ukazuju na njihovu moguću vezu sa organizovanim kriminalom, kao i u slučaju Lakić. Direktor Instituta alternativa Stevo Muk rekao je da Đukanović tvrdoglavo nastavlja lični obračun sa kritičkim medijima, a pri tom pokušavajući da relativizuje zločin, izjednačava žrtve i zločince.

"Umesto iskazivanja kajanja i izraza lične odgovornosti, on isključivo strahuje za sopstveni lik u ogledalu međunarodne zajednice", kazao je Muk.

Darko Ivanović (Građanska alijansa) smatra da se od Đukanovića najmanje očekuju ovakve izjave.

"Od njega se očekuje žaljenje, a ne gordost, poziv na akciju - a ne skretanje pažnje sa ključnih pitanja, a ona su: da li se oseća odgovornim za ovakvo stanje?", rekao je.

