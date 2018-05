POLOŽIO ZAKLETVU: Milo Đukanović opet predsednik Crne Gore

"Zaklinjem se svojom čašću na Ustavu Crne Gore da ću dužnost predsednika Crne Gore obavljati savesno i odgovorno za dobro svih građana naše domovine. Kao predsednik države posvetiću se očuvanju nezavisnosti i suvereniteta Crne Gore i njenoj afirmaciji kao građanske, demokratske, ekološke i države socijalne pravde, zasnovane na vladavini prava”, rekao je Đukanović.

foto: Printscreen RTCG

U ostvarenja Crne Gore na koja je ponosan on je istakao to što je "nakon što nije bilo šanse da se u bivšoj Jugoslaviji reguliše državni status, usled pritisaka i otpora značajnog dela domaće političke javnosti, uprkos svemu od tada do danas, vođena jasnom vizijom Crna Gora sačuvala mir i izbegla pogubne posledice NATO bombardovanja", kao i to što je ušla u sastav NATO i što će biti "nesumnjivo prva sledeća članica EU" jer je lider u reformama u regionu.

Na predsedničkim izborima, održanim 15. marta, Đukanović je osvojio 53,9 odsto glasova. Predsedničku funkciju obavljaće pet godina.

Od uvođenja višestranačkog sitema, predsednici Crne Gore bili su Momir Bulatović u dva mandata, Đukanović jednom i Filip Vujanović tri puta.

Kurir.rs/Vijesti.me

Foto: Printscreen RTCG

Kurir

Autor: Kurir