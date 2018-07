RUSI RASPRODAJU IMOVINU PO CRNOJ GORI: Cene kvadrata na Primorju dostigle astronomske cifre!

Razlozi su, kako se objašnjava, u finansijskoj računici, jer njihovom prodajom u evrima dobijaju veću vrednost u rubljama, ali i u započetom procesu legalizacije objekata u Crnoj Gori.

Istovremeno, pojavljuju se novi kupci sa drugih meridijana, od Turske do Skandinavije, dok se fokus interesovanja sve više usmerava na Boku Kotorsku.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), oko 4.500 državljana Ruske Federacije ima privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori. Samo u Budvi, prema opštinskim podacima, ima oko 3.600 nekretnina u ruskom vlasništvu, piše Slobodna Evropa.

No, u agencijama za nekretnine koje smo kontaktirali kažu da je već neko vreme uočljivo da Rusi sve češće prodaju nekretnine, iako i dalje ima i onih koji ih kupuju. Ivan Đurđevac iz jedne kotorske agencije za nekretnine, kaže da su razlozi najčešće u finansijskoj računici.

"Razlog za to je povoljan odnos evra i rublje za njih, tako da kad ovde prodaju nekretninu dobiju veću kupovnu moć kod kuće, kad taj novac konvertuju u svoju valutu. Smatram da se u tim prodajama prevashodno vode tržišnom logikom", navodi Đurđevac.

Najskuplje nekretnine su u primorskim gradovima, i njihova cena zavisi od više faktora. U stambenim naseljima Budve, Tivta ili Kotora kvadrat stana se može kupiti za 1.500 do 5.000 evra, ali ima i skupljih lokacija. To su tri turistička projekta Luštica Bay, Porto Montenegro (Tivat) i Portonovi (Herceg Novi), u kojima kvadrat dostiže cene od 8.000 do 12.000 evra.

Kurir.rs/Slobodna Evropa

Foto printscreen

Kurir

Autor: Kurir