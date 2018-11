ADVOKAT JOVANOVIĆ: Očekujemo zahtev za ekstradiciju Branke Milić

"Odluka o raspisivanju poternice je doneta, očigledno, pošto su videli da im niko neće dati dozvolu da uđu u Ambasadu i tako je uhapse. Nakon toga, pretpostavljam, da će se krenuti u zahtev za ekstradiciju gospođe Milić", kazao je Jovanović.

Ako tako bude, dodaje on, taj postupak biće vođen pred srpskim pravosuđem.

"Tako ćemo pred sudom u Srbiji osvetliti kakvu nepravdu je gospođa Milić trpela u Višem sudu u Podgorici", rekao je Jovanović.

Branka Milić je posle raspisivanja poternice izjavila da nije ni mogla da očekuje ništa drugo.

"Sve ovo je jedno veliko ludilo. Neka oni rade svoj posao. Nemam nameru da bežim iz Crne Gore. Tu sam u ambasadi Srbije, gde se oporavljam od trauma koje sam doživela tokom sudskog procesa", kazala je ona.

Branka Milić je prošlog petka, 23. novembra, napustila suđenje za navodni pokušaj državnog udara i utočište našla u srpskom diplomatskom predstavništvu u Podgorici. Prethodno joj je sud odredio pritvor zbog opasnosti od bekstva, na šta ona nije pristala. Milićeva je jedna od 14 optuženih protiv kojih se vodi maratonski proces za navodni državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

"Ja sam nevina osoba koju mrcvare dve godine i nemam apsolutno nijedan razlog bilo gde da bežim i bilo gde i bilo od koga da se skrivam. Onog momenta kada se meni pred sudom omogući pravo koje pripada svakom živom biću na kugli zemaljskoj, a to je poštovanje člana 6. Konvencije o ljudskim pravima, moći ćemo da nastavimo suđenje. Ovo do sada je bilo mrcvarenje u montiranom političko-sudskom procesu, gdje je atakovano na moj život i na moje zdravlje. Imam motiv da živim za moje dete i za mog unuka i neću dozvoliti da me unište", kazala je ona.

