KNEŽEVIĆ: Đukanović i Marković direktno odgovorni ako se Medojeviću nešto desi

Knežević je potvrdio da je Medojević iz ZIKS-a hitno prebačen u Klinički centar Crne Gore zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

"Određene institucije po nalozima iz vrha režima žele da ugroze Nebojšino stanje i da svojim nepostupanjem doprinesu mogućoj eskalaciji društveno političkih prilika“, kazao je Knežević.



Predsednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić rekao je da je dežurna doktorka u KCCG funkcionerima DF-a rekla da je Medojević hospitalizovan u poslednjem momentu.

"Naši poslanici su dobili informaciju da je ovo onaj zadnji trenutak da Nebojša prestane sa štrajkom jer će posle toga uslediti trajna oštećenja nekih unutrašnjih organa. Naš prijatelj je uradio jednu veliku stvar ukazujući na nezakonito ponašanje institucija", kazao je Mandić.

Knežević je kazao da Ustavni sud i Specijalno državno tužilaštvo mogu da reše političku krizu "za minut" i da od njih očekuje da to urade. On je rekao i da poslanici Demokratskog fronta neće učestvovati na sednici posvećenoj premijerskom satu, koja je zakazana za 12. decembar, jer su suspendovali učešće u parlamentu.

"Suspendovali smo naše učešće u svim razgovorima koji su Crnu Goru trebali da dovedu u neku liniju stabilnosti i za to nemamo nikakvu odgovornost već oni koji su to proizveli", kazao je on.

"Medojević i ja smo odabrani kao žrtve u postupku bez ikakvih dokaza vođenih mržnjom ljudi iz režima", rekao je on.



