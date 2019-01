EVO ZAŠTO JE MILO UDARIO NA VLASNIKA ATLAS BANKE Knežević: Sve je počelo zbog jedne vile, Đukanović nije imao mere! Imam 2.000 sati tajnih snimaka!

On je rekao da ima dosta finansijskih i transakcijskih dokaza za tvrdnje koje je navodio u javnosti ali da “cela Crna Gora zna da je to Đukanovićeva kuća, ali nema hrabrosti da to kaže”.

"Đukanović mi je ponudio da se na mene vodi kuća koja je na Gorici, kada je trebalo da se gradi, međutim ja sam to odbio i kuća se vodi na Vlada Ivanovića-njegovog druga. Žao mi je što Vlada uvlačim u sve ovo, ali to je jedna realnost i mislim da bi državni organi trebalo odmah da pokrenu istragu i vide kako je ta kuća finansirana i ko stoji iza te kuće formalno. Ali ta kuća, koju je radio arhitekta Zoran Petrović sa svojim sinom koji mi je isto to potvrdio, je kuća Mila Đukanovića... Nek Specijalno državno tužilaštvo ispita arhitekte, izvođače radova i videće šta se dešava tamo. Imam dokaze finansijske prirode gdje se vide tragovi novca po drugim poslovima i to će vrlo brzo da krene u javnost”, rekao je Knežević tokom uključenja u emisiju "Načisto" na Televiziji Vijesti.

Vila je izgrađena na nekadašnjem gradskom građevinskom zemljištu, koje je bivša podgorička uprava ustupila Ivanoviću, bliskom prijatelju Đukanovića.

Gradnja je počela pre četiri godine, a tada je bio planiran stambeni objekat od oko 480 kvadrata. Prema podacima sa sajta Uprave za nekretnine, Ivanoviću je bila na korišćenje data livada pete klase od 1.579 kvadrata.

Vijesti su u februaru 2014. godine objavile da je tadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša donio odluku o ustupanju 1.579 kvadrata gradskog građevinskog zemljišta pored vila “Gorica” Ivanoviću i da bi u kuću trebalo da se useli Đukanović. Mugoša je odluku doneo nakon što je 2008. godine izmenjen DUP Nova varoš 2, kojim su, pored vile “Gorica", ucrtane dve parcele tik uz Atinsku ulicu u kojoj živi Đukanović. Ugovor o prenosu prava na građevinsko zemljište potpisali su Ivanović i tadašnji direktor Agencije za imovinu Podgorice Dragan Đukić. U njemu piše da se gradska urbanistička parcela od 1.579 kvadrata prenosi na korišćenje uz naknadu.

Cena po kvadratu iznosila je 702 evra, odnosno 1.108.458 evra ukupno, a dokumenta Sekretarijata za finansije potvrđuju da je Ivanović uplatio novac na račun podgoričkog budžeta.

“Vijesti” su 2014. objavile i da u Statutu Glavnog grada piše da “imovinom Glavnog grada raspolaže Skupština” i da ona “može preneti pravo davanja imovine u zakup i pravo prodaje pokretnih stvari na nadležne organe uprave Glavnog grada, u skladu sa posebnom odlukom”.

Praksa je bila da podgorička Skupština utvrdi okvirni plan za prodaju zemljišta, a da zatim Mugoša sam donosi odluke, čemu su se u više navrata protivili opozicioni odbornici. Iz PG Biroa tada su saopštili da je Direkcija za imovinu u postupku po javnom pozivu prodala parcelu ispod Gorice Ivanoviću. Tvrdili su da Mugošina odluka “nužno proizlazi iz postupka javne prodaje”, tokom koga je Ivanović ponudio najveći iznos naknade za zemljište. Iz PG Biroa tada su kazali i da Odluka o prenamjeni zemljišta, za koju se navodilo da nije objavljena, ne postoji kao poseban akt, jer se namjena površina utvrđuje DUP-om Nova varoš.

Na pitanje kako je došlo do neslaganja sa Đukanovićem, Knežević je kazao da mu je bio odan prijatelj, ali da je prvi sukob nastao oko kuće na Gorici.

“Jer sam mu rekao da nije normalno da on ima kuću tolike površine i vrednosti odmah pored vile ‘Gorica’ i da, kada se promeni vlast, nije dobro da on stanuje tu. Kad sam odbio, tu su nastala prva mimiolaženja, onda sam odbio neke druge transakcije gde sam ja trebao da ih frontujem. Mislim da je glavni problem nastao kada je on doveo tim Informera na čelu sa Vladimirom Bebom Popovićem da pravi kampanju protiv mene. Beba ga je savetovao da napravi Miškovićev model, jer tako može da podigne popularnost u narodu i da izbore lako dobije ako nekoga od vodećih tajkuna strpa u zatvor i proglasi ga lopovom”, kazao je on.

Knežević je ponovio da su, na Đukanovićev zahtev, crnogorski biznismeni finansirali izborne kampanje Demokratske partije socijalista (DPS). Knežević je ranije izjavio da je uz saglasnost Đukanovića dao 200 hiljada dolara tadašnjem podgoričkom gradonačelniku Slavoljubu Stijepoviću, ali da mu je on tražio da ih konvertuje u evre. Kasnije je objavljen snimak na kome se vidi kako Knežević Stijepoviću daje kovertu u kojoj se, kako tvrdi, nalazi novac za izbornu kampanju.

“Da biste funkcionisali u tom ambijentu vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju. Možete pitati sve biznismene, pre svakih izbora Milo okupi biznismene i odredi im tarife koliko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos”, rekao je on.

Na pitanje da li mu je Đukanović ikada lično tražio da pomaže partiju Knežević je rekao da su imali dosta ličnih transakcija koje su bile podvedene pod partijske. “Ne znam gde je novac završavao i dosta toga novca sam davao njemu direktno. Radi se o mnogo novca, ali zbog međunarodne istrage moram nešto da sačuvam”, kazao je on.

Knežević je kazao da ima 2.000 sati snimaka video nadzora koji se obrađuju u inostranstvu i da je “to procurelo od tehničara koji je iz Crne Gore iznosio hard diskove na obradu”.

“Možemo očekivati neke snimke koji su vezani za Centralnu banku i njenog viceguvernera (Velibora) Borka Miloševića i njegovih saradnika i na korupciju u CBCG i na pritisak koji sam od njih imao. Ceo problem je nastao oko krađe e-komerca. Mi smo se prijavili na projekat e-comerce i razvijali smo ga. Mislim da je bila kulminacija kada smo dobili licencu od China unionpay, jer kao što znate u Crnoj Gori se sve krade i sve projekte koje sam ja počeo familija Đukanović je kopirala i radila isto. Projekti univerziteta, fonda, televizije”, rekao je Knežević.

On je rekao da mora biti oprezan sa iznošenjem podataka o aferi Telekom, jer se o tome vode procesi u SAD i Mađarskoj. Kazao je da je bilo poziva da dođe u Crnu Goru da se o svemu dogovore, ali je “shvatio da žele da ga uhapse i time pokažu kako se bore protiv kriminala”. Knežević tvrdi da su ga zvali zajednički prijatelji i tvrdili da uništava državu koju su zajedno stvarali, kao i da će “strane sile iskoristiti situaciju”.

Na pitanje ko su klanovi u DPS-u koje pominje, Knežević je kazao da je to Aco Đukanović, a sudovi njihova najveća udarna pesnica. Naveo je i ime predsjednika Višeg suda Borisa Savića, SDT-a Milivoja Katnića, predsednika Privrednog suda Blaža Jovanića i “njegove stečajne mafije”.

Knežević je izjavio da je državljanin Velike Britanije i da u Londonu uživa punu sigurnost. Istakao je i da ima veliki tim međunarodnih eksperata koji se bave finansijskim istragama i istražuju poslove “Prve familije”, ističuči da će taj tim brzo doći do velikih podataka na svim nivoima. Kazao je i da neće doći u Crnu Goru “dok je ova klika na vlasti”.

“Mnogo znam. Zadnjih 30 godina sam u finansijama i u velikom projektu pravljenja samostalne Crne Gore gde sam aktivno učestvovao. Jako mi je teško što sam danas došao u ovu situaciju, ali ja sam prinuđen i priteran sam uza zid zbog kriminalne grupe koja pokušava da preotme svu moju imovinu i da mene proglasi lopovom. A dojučerašnji šverceri, koji su sada obukli odela, hoće da budu gospoda i da proglašavaju krivim one koji nemaju nikakve veze sa kriminalnim radnjama koje oni nameću drugima. Političke i sve druge protivnike koji im stoje na tom ekonomskom putu oni hapse i sprovode torturu poput diktatorskih režima”, rekao je on.

