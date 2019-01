KNEŽEVIĆ OPTUŽUJE IZ LONDONA: Pare sam godinama davao Milu, a ne opozicionom DF-u! Sada hoće da mi otme imovinu! (VIDEO)

Duško Knežević je u razgovoru za Al Džaziru snimljenom u Londonu kazao je da nikada nije finansirao opozicioni Demokratski front i da nije učestvovao ni u kakvom obliku u navodnom državnim udaru, već da je uvek davao pare vladajućem DPS.

"Ne, nikad nisam učestvovao u tome jer sam finansirao Đukanovića, kao i pojedine gradonačelnike, što se pokazalo na snimku... Zadnje to davanje, koje je bilo za grad, bilo je 200.000 (evra), ali za svake izbore iznosi su bili milionski. Milionske iznose davao sam za svake izbore vladajućoj stranci, kazao je Knežević, koji je ponovio i optužbe na račun specijalnog državnog tužioca oko pritisaka da optuži svoje vozače da su menjali pare za DF.

Novinarka Al Džazire pitala je Kneževića zašto je odlučio baš sada, u ovom trenutku, da iznosi ovakve optužbe na račun predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, s kojim je bio u poslovnim i privatnim vezama.

"Pre više od godinu dana uhapsio je moje vozače i rekao mi je da su oni bili umešani u državni udar jer su prali pare s ruskom službom za potrebe Demokratskog fronta, koji je optužen za državni udar u Crnoj Gori. Pozvao me državni tužilac (Milivoje) Katnić na razgovor u vezi toga, i ja kažem - nemoguće je to, (predsednik Rusije Vladimir) Putin mi uzeo licencu za banku kad je Crna Gora uvela sankcije, a sad da ja radim za tu, kako vi kažete, rusku agenturu - potpuno je nemoguće. Ne, kaže, mi samo tražimo od tebe da kažeš da su vozači to odradili, mi te više nećemo dirati, jer nama to treba za slučaj da pojačamo dole", priča Knežević.

"Pa, kažem, nisu oni radili za to, oni su radili za neke naše drugove. Ja u tom momentu nisam hteo da iznosim istinu za koga su oni stvarno promenili te dolare. I kako su se stvari odvijale, meni je specijalni policijski tim utrčao u banku, u sve firme, i neprestano skoro 15-16 meseci mi smo pod istragama. Oko 80 miliona su blokirali sredstava klijentskih, koji su radili komerc, a onda su počeli da spinuju u javnosti da se radi o pranju - dve milijarde, onda su to spustili na 500 miliona, onda na 300 miliona, a kad sam ja počeo da reagujem žestoko i da iznosim stvari u javnost, oni su to spustili na 1.800.000, nanošenje štete u privredi i podsticanje na kriminalne radnje", objasnio je Knežević šta ga je motivisalo da obelodani Đukanovićev prljavi veš.

Tvrdite da Milo Đukanović i njegova familija žele da vam oduzmu imovinu. Možete li da kažete ko tačno i koji deo imovine žele da vam oduzmu.

"Imamo veliku imovinu, imamo 10-15 krupnih projekata na crnogorskom primorju, od projekta 'Putom mimoze', koji je najveći, 330.000 kvadrata, na granici s Hrvatskom, do bolnice 'Meljine', do sajma, do 200.000 kvadrata atraktivnih lokacija odmah uz more u Budvi, plaže 'Kameno'. koja se nalazi pored Svetog Stefana - to su sve lokacije čija cena na slobodnom tržištu, sa rešenim urbanističkim uslovima, se kreće između 30 i 100 miliona evra", nabrojao je Knežević između ostalog.

