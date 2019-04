STANOVIĆ NA SUĐENJU ZA UBISTVO BOGATE UKRAJINKE: Patio sam za Anastasijom, krišom sam pio lekove!

Na zahev advokata optuženog, Zorana Piperovića, Stanović je dopunio svoju odbranu, koju je iznosio na prethodnom ročištu, kada je javnost bila isključena iz procesa, prenosi portal Standard.

Kako je kazao, u oktobru 2017. godine čuo je da se Anastasija zabavlja sa drugim mladićem, Stevanom Banićevićem.

"Kada me je majka pitala zašto ćutim, ja sam joj objasnio do detalja i rekao sam joj da patim. Ona me zamolila da ne kažem ništa ocu kako ne bi možda nešto uvredio Anastasiju. U decembru 2017. godine, išao sam sa majkom kod jednog doktora kući, kako se ne bi saznalo, gde sam dobijao lekove za smirenje, čijih se imena ne mogu setiti", rekao je Stanović u dopuni svoje odbrane.

On je dodao da ga je majka tešila kada bi zaplakao, navodeći mu da ne pati jer ima još devojaka.

foto: Printscreen Facebook

Pretres je nastavljavljen saslušanjem svedoka Bojane Popović. Ona je kazala da je Anastasija u oktobru 2017. godine otpočela vezu sa Banićevićem, te da joj je bilo drago zbog toga jer je Lašmanova "krenula dalje".

Sa njim je bila u emotivnoj vezi do feburara naredne godine, kada je otpočela vezu sa Vedranom Roćenovićem, u kojeg je bila veoma zaljubljena.

Saslušana i je Anastasijina asistentkinja Janković Keković, koja je navela da je tog jutra poslala Anastasiji poruku za dobro jutro, ali kako nije stigao odogovor, mislila je da se Anastasija možda uspavala. Potom, kako je objasnila, dobila poruku sa Anastasijinog broja koja je glasila "Bilo mi je loše celu noć, sada sam se probudila".



"Nakon toga mi je zazvonio drugi telefon, i dok sam razgovarala videla sam da me Anastasija zove, ali kada sam krenula da se javim, veza se prekinula. Pozvala sam je, ali se nije javila. Tada mi je stigla poruka - "Zvaću te kasnije". Nastavila sam da radim svoj posao, ali kada sam saznala da se nije javljala devojkama iz salona, čula sam se i sa Bojanom, pa je nastala frka. Shvatili smo da nešto nije u redu", kazala je Anastasijina asistentkinja. Tada su otišli do njenog stana, i pozvali policiju i vatrogasce, a kada je stigla ekipa forenzičara, shvatila je o čemu se radi.

"Pozvala sam i Arsenija, jer sam mislila da treba da zna, ipak su živjeli zajedno i bili u emotivnoj vezi. Međutim, njegov telefon je bio isključen", dodala je Janković Keković.

Svedokinja je i govorila o tome da je nakon njihovog raskida, koji je inicirao Arsenije, Anastasija pokušavala da obnovi vezu. Ona je navela da kao razlog raskida bila Anastasijina preokupiranost poslom, zbog čega je zapostavljala Stanovića. Takođe, dodala je da je i Stanović nakon raskida sa Lašmanovom, ušao u emotivnu vezu sa izvesnom Miom.

Nastavak pretresa zakazan je za 15. april, kada će se kao jedan od svedoka pojaviti i Vedran Roćenović.

Anastazija Lašmanova je bila izvršna direktorka milionski vrednih kompanija. Ona je ubijena sa više uboda nožem po glavi i telu. Stanović je bivši vaterpolista i kao golman je igrao za Primorac.

Kurir.rs / Mondo.me

Foto: Printscreen Instagram, Vijesti.me/Savo Prelević

Kurir