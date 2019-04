MILO OBJASNIO: Tužio sam Vijesti jer moram da vodim računa o zaštiti vlastitog dostojanstva (VIDEO)

Đukanović tvrdi da je podneo tužbu protiv Vijesti jer nisu tražile njegov odgovor na Kneževićeve optužbe. On je kazao da je to bila profesinalna obaveza Vijesti, iako on sa tom medijskom kućom ne sarađuje.

Duško Knežević foto: Printscreen YouTube/Aj Jazeera Balkans

“To što ne odgovaram na vaše upite je moj jasan i principijelan, negativan stav prema uređivačkoj i profesionalnoj praksi te medijske kuće. Ja sam pokušao, u početku, da dođemo do objašnjenja kako možemo sarađivati pa sam shvatio da imaju cilj da vode političku kampanju. Bez obzira na odnos kabineta predsednika Crne Gore, nije samo moralna i profesionalna nego i zakonska obaveza da čujete drugui stranu kada objavljujete onakve tekstove. Ovoga puta to niste uradili i zato vas tužim”, kazao je Đukanović novinarima.



Upitan kada je poslednji put odgovorio na upit Vijesti, Đukanović je rekao da se nikada nije dogodilo da na presu ili bilo gde drugo odgovori novinarima. Na pitanje da li smatra da bi problemi u Crnoj Gori nestali kada bi Vijesti prestale da postoje na medijskoj sceni, predsednik Crne Gore je kazao da se nikada nije zalagao za gašenje medija.

“Ne bi nestali naši problemi. Nikad u životu nisam pomislio da treba zagovarati gašenje bilo kog medija. Naprotiv, ja sam personifikovao jednu politiku koja je veoma podsticala širenje mreže na medijskoj sceni Crne Gore i nije tako davno kada smo imali samo jednu televiziju i dnevni list a sad im se više ne zna broja”, kazao je on.

